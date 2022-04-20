受到通貨膨脹、烏克蘭戰爭和競爭激烈影響，網飛（Netflix）上季付費訂閱用戶流失，為十多年來首見，該公司並預期未來訂戶可能流失更多，顯示這家在疫情高峰期間生意興隆的串流媒體公司，隨著疫情緩解、社會逐漸恢復正常，其財務狀況突然風雲變色。

周二盤後網飛股價暴跌26%，市值瞬間蒸發約400億美元。自今年1月發出用戶增長將轉弱的預警以來，該公司市值已經將近腰斬。

受此拖累，其同業Roku、Spotify、迪士尼、Warner Bros Discovery盤後分別下跌6.15%、2.50%、4.28%、3.5%。

網飛公布第一季營收年增10%，為78.7億美元，低於華爾街預期的79.3億美元。淨利年減6.4%，為16億美元。每股盈餘為3.53美元，優於市場預估的2.89美元。

該公司表示第一季淨流失20萬名訂閱用戶，表現遠不及去年同期的新增398萬，也遠遠落後該公司所預測的新增250萬名及市場預估的新增270萬。截至3月底止，網飛的訂戶為2.216億個。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，網飛暫停在俄國的服務導致70萬會員流失，帶來重大的衝擊。

網飛上一次流失訂戶是在2011年10月。

由於用戶增長下滑，網飛表示將考慮提供插入廣告的低價訂閱方案，並表示競爭對手HBO Max和Disney+的類似產品成效很好。

執行長Reed Hastings表示，關注網飛的人都知道，我一直很反對廣告的複雜性，且非常支持訂閱的單純化，但儘管我個人很喜歡這一點，但我更喜歡消費者的選擇。

網飛對第二季提出更為悲觀的預測，預估將流失200萬個訂戶，這遠不及分析師預估的新增240萬，達到2.27億個。

執行長Hastings在法說會上表示，這場大流行病「製造了很多噪音」，使該公司難以解釋其訂閱業務在過去兩年間的興衰。現在導致營運更難增長的罪魁禍首，似乎是競爭加上帳戶密碼共享，他在談到帳戶共享時表示：「當我們快速增長時，這並不是一個首要之務，但現在我們『非常努力』要處理這件事」。