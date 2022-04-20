俄羅斯央行周二表示，將暫時停止公布外債資料。

俄羅斯央行在網站上表示，俄羅斯銀行暫停發布有關俄羅斯聯邦政府外債償還的季度資料。

外債償還現在是一個敏感議題，俄羅斯金融體系遭西方國家制裁，頻臨違約邊緣。

另外俄羅斯盧布在周二兌美元繼續持穩；而在預期俄羅斯央行即將降息之下，俄國OFZ政府債券價格上升到2月21日新高。

盧布已經全面恢復到2月24日戰爭爆發前的水準；儘管政府祭出資本管制，盧布此前仍大跌到121盧布。

周二盧布兌美元上升1.6%，在莫斯科交易所來到78.52盧布。盧布兌歐元跌0.5%，為84.10盧布，但周一曾短暫觸及到82.60、為4月8日以來高位。

在債券市場，10年期OFZ債券從一周前的11.6%降至10.25%，為2月21日以來最低水準。

俄羅斯央行行長Elvira Nabiullina在周一表示，央行應該致力於讓經濟可以獲取信貸，並暗示在4月29日的會議考慮降息。行長並警告，俄羅斯經濟將在第二季和第三季進入結構性轉變時期。分析師認為，此言論意指著，俄國經濟將激烈深度的萎縮。

CentroCredit銀行的經濟學家Evgeny Suvorov表示，俄羅斯經濟在短短兩季內就可能失去在2012至2021年之間獲得的全部漲幅。Suvorov預計，俄羅斯央行下周將會把關鍵利率從17%降至15%。

俄羅斯股市下跌。以盧布為主的MOEX指數跌1.1%，來到2317點，來到2月25日戰事爆發一天後，俄羅斯央行開始暫停股市交易的水準。

以美元計價的RTS指數漲0.6%，為931.8點。

俄羅斯央行在周二表示，在俄羅斯註冊、且在外國交易所有交易存託憑證的公司，必須在月5日前撤銷其存託憑證。

水電公司EN+和能源公司Tatneft將為首批將國外存託憑證下市的公司。