智慧穿戴裝置領導品牌Garmin，為鼓勵大家疫情期間持續透過科學化數據管理自身健康，特別於4月21日至24推出限時4天的五倍券晚鳥優惠，精選Venu Sq GPS智慧腕錶「深碳灰」，祭出71折超值優惠，原價$6,990 元，限時優惠只要$4,990元，於指定通路持五倍券或現金購買同享折扣。

Venu Sq GPS智慧腕錶以多彩輕盈的時尚外型設計，搭載高彩度顯示器，並擁有長達6天強勁電池續航力，滿足用戶全天候健康監測需求，透過心率、血氧飽和濃度、壓力指數、睡眠狀態、身體能量指數、呼吸速率、月經週期及水分補充等持續性監測，幫助用戶清楚掌握健康狀態，養成良好生活習慣。

內建超過20種室內外運動模式，連結Garmin Connect App 即可為自己量身打造心肺、瑜珈、肌力等個人訓練計畫，隨時隨地展開專屬訓練，提升身體保護力；支援 Garmin Pay、悠遊卡或信用卡等行動支付服務，通勤與購物一錶搞定，更有E-mail、來電、簡訊等各種智慧通知，讓你在外減少接觸、降低隱形感染源的風險，輕鬆安全掌握更健康多元且便利的生活。