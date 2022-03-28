料杯杯玩諧音梗，只要姓名含4個指定讀音，就能享第二杯68折優惠。（料杯杯提供）

快拿身分證出來對對看！連鎖咖啡店星巴克為歡慶24週年，限時2天招待身分證字號同時擁有2、4兩個數字的消費者享受「買一送一」好康；手搖飲店「料杯杯」則玩諧音梗，只要名字含有4個限定讀音，就能享受第二杯68折優惠，引誘嗜好飲品的民眾乖乖掏出錢包。

星巴克慶祝在台灣市場邁入第24週年，舉辦「星巴克生日快樂好友分享」活動，只要身分證同時擁有2、4兩個號碼，就可以在29、30日享有同品項買一送一優惠，每人每次最多買二送二，活動吸引不少民眾揪三五好友測人品，看自己是不是幸運兒。另外，業者也推出「星巴克經典薄餅禮盒」，包含咖啡焦糖薄餅及鴛鴦奶茶薄餅，別有紀念價值。

商家除了拿身分證數字作活動掀話題，也有業者大玩姓名讀音梗。手搖飲店料杯杯就祭出優惠，4月5日前凡姓名中與「ㄏㄠˇ」、「ㄌㄧㄠˋ」、「ㄉㄧˊ」、「ㄐㄧㄚ」同音1字，結帳前出示證件，就能享第二杯68折的好康。假使沒有對中也無妨，活動期間加入會員領取優惠券，也能得到第二杯5折優惠。