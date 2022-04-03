新北市三峽某國小確診體育老師，因在多校任教上課，昨日有2名老師與16名學生確診，連帶有3校停課。新北市長侯友宜今表示，目前為止停了7間學校，已經要跨校的活動一律暫停，校園也不能租借，一切以孩子的健康為最大的優先，這2天剛好在放假，清明假期以後，同學要開學，將會戰戰兢兢全力以赴。

三峽體育老師因超商姊姊染疫後被匡列確診，她除在原學校教課，也有在其他學校社團上課，昨日累計新增三校2名老師與16名學生確診；新北市因應校園防疫，昨日也宣布，即日起校園室內暫停租借，跨校大型活動暫停辦理，模範生、校慶運動會不開放，他校人士入校要打第三劑，視疫情滾動檢討。

教育局指出，昨日記者會說明三峽某國小老師因家人傳染確診，經統計有3個學校2位老師16個學生確診，自上周五（1日）至昨天有7所學校停課，包含三峽區3校(國小、國中、高中)，以及先前公布的中和區、土城區以及永和區等4所學校。