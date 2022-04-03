台東電子音樂季憑黃卡入場 饒慶鈴5秒露臉快閃

台東縣府2、3日一連2天在轉運站後方辦理不夜山海電音季，高規格防疫，觀眾須憑施打2劑黃卡入場、且不得飲食，現場整體秩序良好。台東縣長饒慶鈴在藝人阿爆電音節奏中快閃5秒便下台，她說「這是年輕人的歡樂場合，這樣就好」。

「嗚嗚！我前天有打過針，為什麼我不能進去？」1名男童被入口處工作人員禁止放聲大哭，他眼角帶淚委屈地說，「爸爸前天才帶他去打針，為什麼不能進去？」，家長則在一旁安撫，「你打的針不是新冠疫苗」，引發在場民眾莞爾。主辦單位表示，因未施打2劑者禁止入場，家長若帶著未滿12歲的孩童，只能請他們在場外周邊觀看。

台東不夜山海電音季，藝人阿爆2日晚間登場。（蔡旻妤攝）

台東不夜山海電音季，2日晚間1名男童未施打2劑「新冠肺炎」疫苗而無法入場，在入口處嚎啕大哭。（蔡旻妤攝）

台東不夜山海電音季防疫規範嚴謹。（蔡旻妤攝）

台東不夜山海電音季主持人向台下民眾確認入場手環。（蔡旻妤攝）

台東不夜山海電音季2日現場秩序良好。（蔡旻妤攝）

台東不夜山海電音季2日現場秩序良好。（蔡旻妤攝）

活動開始僅200人，直至9點多才較為熱鬧，有年輕人陸續入場，約9點40分許，饒慶鈴在藝人阿爆歌聲中快閃上台，與布拉瑞揚舞者共舞不到5秒，僅揮手致意、未致詞就匆匆下台，她笑著表示，「這是年輕人的歡樂場合，這樣就好」，隨即離開。

由於台東縣上周起陸續出現確診者，目前累計18人確診，地方上對於該活動如期舉行出現正反兩面聲浪，有人說「萬人演唱會都照常舉辦了，台東地廣人稀，只要落實防疫沒關係」，也有人持反對意見。

文化處長顏志光表示，活動前就在場地周邊進行清消，並在能入場的4個入口管制，落實高規格防疫。不僅出入口控管，入場須出示施打2劑疫苗證明，未施打2劑者禁入場，全程禁止飲食。

此外，現場亦派員舉牌巡視勸導，主持人也數度在台上請場內民眾舉起手，以確認符合活動資格入場手環。