許多餐廳都有隱藏版美食，可能菜單上不會有或很少人知道，但實際上都可以點得到。有網友分享各連鎖店的隱藏菜單，意外曝光鼎泰豐一款「小籠湯包」，每周只有兩天各一小時限時供應，讓不少饕客直呼「第一次聽說」。

一名網友在Dcard各家餐飲連鎖店的隱藏版美食，像是鼎泰豐的小籠湯包，一周只有六、日供應，而且僅有剛開店營業的前一小時限時販售，它與常見小籠包的差異為，外觀一個摺子朝上，一個摺子則是朝下，獨特吃法則是，小籠湯包會附有一碗高湯搭配食用。

其他還有列出，摩斯漢堡35元的小吉士，以及麥當勞30元的漢堡，因餐點名稱就叫漢堡，原PO建議，若點餐時怕店員聽不懂，可以說30元漢堡或普通漢堡即可。

貼文引起網友熱烈討論，大家紛紛表示，「鼎泰豐那個真的是第一次看到」、「麥當勞跟摩斯那個，好像早餐店的即視感」、「鼎泰豐一個人去吃可以點半份，不知道這樣算不算隱藏菜單」、「點小吉士卻沒起司」、「感覺要百貨一開店衝下去」。