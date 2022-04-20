在家中長輩年紀漸長時，相信大家最關心的，一定是他們每天的身體健康，而趁著母親節即將到來，以及振興五倍券也即將到期下，Garmin也特別在明起（21日）到24日期間推出限時優惠活動，精選Venu Sq GPS智慧腕錶「深碳灰」，祭出71折超值優惠，於指定通路持五倍券或現金購買同享折扣，其主打多彩輕盈的時尚外型設計，搭載高彩度顯示器，並擁有長達6天的電池續航力，持續觀察健康不間斷。

同時還能全天候健康監測需求，透過心率、血氧飽和濃度、壓力指數、睡眠狀態、身體能量指數、呼吸速率、月經週期及水分補充等持續性監測，內建超過20種室內外運動模式，連結Garmin Connect App 即可為自己量身打造心肺、瑜珈、肌力等個人訓練計畫，也支援無接觸的Garmin Pay、悠遊卡或信用卡等行動支付服務，原價6990 元，限時優惠4990元。