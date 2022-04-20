過去兩年的遠距工作無疑是充滿挑戰的，期間員工若未能使用可遠距工作、溝通或合作的工具，情況則顯得更為艱難。為了解從大規模遠距工作轉移至混合工作模式如何影響人們以及科技在其中所扮演的角色，Adobe訪問了來自各大小企業共 1,400 名員工和經理，了解他們對混合工作模式、科技及生產力未來的看法，以衡量不斷演變的工作場所如何影響每個人最寶貴的時間。最新發布的《時間的未來：混合型工作場所》報告探討了這個全新工作時代的機遇與挑戰。

科技較以往任何時候都重要，混合工作模式對許多資訊工作者來說均是一個好消息，因為他們能夠從遠距工作中獲得益處，縮短漫長的通勤時間並擁有更多的個人時間，同時保存公司文化、社區等重要的辦公室功能。

然而，這種轉變也伴隨著挑戰，尤其體現在科技層面。調查發現，在居家及辦公室工作的混合型員工及經理每週約需時五至七小時進行故障排除或技術設置。提及過渡至混合工作模式的最大挑戰，近 70% 的員工提到了科技，包括設置、檔案合作，以及面對在辦公室與居家 WiFi 網絡不穩定、編輯共享檔案時的故障排除等問題。

在混合工作模式下，科技無疑突顯了部分需要克服的障礙，亦在當今企業解決許多重大生產力問題方面發揮關鍵作用。不少受訪企業員工認為如果沒有現代數位工具，混合工作模式是不可行的，亦有四分之三的受訪者表示使用數位工具為他們過渡至混合工作模式帶來正面影響。

先進科技有助促進員工與經理之間的高效合作，隨著越來越多的企業推出新的返回辦公室（RTO）政策，經理與員工對政策的看法存在明顯落差。50% 的員工和 30% 的經理為此感到焦慮，而感到興奮的經理比員工多一倍（30% 和15%）。究其原因，三分一員工認為他們的經理或企業幾乎沒有就重返辦公室的政策徵詢他們的意見。

調查亦發現三分之一的員工認為他們的經理使用過時的科技或難以運用現代合作工具致生產力受阻，只有一半受訪者認為他們的經理略為精通科技。不少員工還指出低效的系統科技讓他們工作的時間更加緊張，工作效率更低。

然而，經理與員工均一致認同數位優先、靈活的思維方式能真正有助團隊工作。兩者均贊同靈活的工作時間、年假和病假以及升級辦公室中的現有科技有助每位員工適應混合工作模式。然而，企業亦需要因時制宜，例如聆聽員工的意見，了解如何提升他們的工作能力以及最適合的工作方式。

科技是解決員工流失的關鍵，顯然，數位鴻溝繼續助長大辭職潮（The Great Resignation）。72% 的受訪員工與 88% 的受訪經理表示，在評估新工作時，使用現代數位工具是一個關鍵因素。調查亦發現 61% 的員工因團隊成員辭職更感精疲力竭，這種感覺在無法使用現代科技的員工中更為強烈。鑑於三分一員工表示他們可能會在來年尋求新工作，企業應考慮升級現有科技以提高混合型工作場所的生產力，讓每位員工不受地點限制並更有效地工作。