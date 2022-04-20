機電大廠士林電機因應碳中和趨勢，積極布局綠能新事業，涵蓋電動汽機車充電樁、充電站及動力系統、太陽能電廠建置、統包工程及儲能系統、太陽能及風力發電等綠電升壓站等領域，參加20日登場的台北國際汽機車零配件展，首度展出電動汽機車動力系統全產品。大陸疫情再起，營運充滿不確定變數，士電重申，今年營收及獲利追求成長的營運目標不變。

士電表示，士電因應電動化趨勢，投入電動車動力模組研發多年，量產實績達20萬套以上。今年擴大參加台北國際車用電子展，除展出自行研發的小、中、大功率全系統電動車動力模組系統，也陳列各式高低壓開關、配電盤、變壓器等產品，結合場域太陽能、風能等綠電儲能方案和近期發展的充電樁產品也亮相，提供客戶完整綠能Total Solution客製化服務。

其中10KW以下小功率動力系統，已獲中華車、光陽及越南Vinfast等電動車採用，10KW以下各式中置與側掛電機，與東南亞多家電動機車廠洽談合作開發，與日本機車國際大廠合作，正討論規格。其中光陽ionex S7R搭士電7.2kW動力系統，在2022台灣Scooter最重要的TSR賽事中首次出賽，就奪得冠軍佳績，這次也特地展出。

士電指出，中大功率20~150kW動力系統，士電皆與現有國內及歐美汽機車客戶緊密配合，推出輕量化、高出力、高效率且適用於重型機車、Off-road等乘用及商用車型的動力系統，正開發電動越野車、ATV等動力系統，預計明年第三季量產。士電去年生產銷售2、3千座電動汽機車電動車充電樁，其中外銷日本、歐洲及東南亞等市場，總計近300座汽機車充電樁，內銷鎖定民營停車場、建案，以及各縣市政府公營場域建電動車充電樁7,200座AC充電樁、600座DC充電樁。

士電總經理謝漢章表示，士電投資且與起而行合作發展電動充電樁，起而行專注開發充電樁，士電負責生產、驗證及銷售。士電不只布局電動車充電樁，也要跨足與策略合作夥伴起而行攜手進軍電動車充電站，預計年底前合資新成立充電樁營運公司，負責充電站運營，還會邀請國內車廠投資入股，資本額1億元以上，士電及起而行合計持股將會過半。

謝漢章表示，士電開發130KW～150KW電動車動力系統，馬達是士電開發，控制器則與工研院合作開發，應用在中華汽車商用物流車。政府計畫2025年實施電動物流車每輛補助40萬元政策，預估2025年至2030年電動物流車汰換率可達15％，士電關係企業新竹物流目前3千輛物流車、1,200輛機車，新竹物流配合政府綠能及減排政策，2025年起陸續陸續汰換為中華汽車的電動物流車。

謝漢章表示，士電因應ESG減排政策，新竹重電廠正在興建屋頂型太陽能光電廠，建置容量500KW，預計年底完成，以期符合ESG規定企業2030年綠電達10％～15％。士電也幫友達在雲林建置181KW太陽能電廠及升壓站統包工程，並與中租合資成立中租士電建置儲能系統，目前在基隆及嘉義兩地覓地，正申請各建置5KW儲能系統，未來還會在全台覓地建儲能系統。

謝漢章強調，士電目前在太陽能及風力發電等綠電升壓站市佔率65％～75％，供營運及售後服務。政府推動風力發電零件國產化，士電去年起開始供應日本三菱電機CGIS 72KV氣體絕緣斷路器，明年將提供風力發電變壓器給ABB及西門子兩公司。