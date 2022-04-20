三商壽(2867)公布第一季財報，單季稅前虧損30.5億元，稅後虧損33.2億元，每股虧損1.22元。第一季底總資產1.4兆元，年成長2.9％。第一季虧損主因投資收益未達預期所致，另外，對俄羅斯債券也提列預期信用損失約7.5億元。

三商壽指出，由於美國聯準會因應消費者物價指數（CPI）漲幅超過預期，加速升息幅度導致債券價格下跌，以及俄烏戰爭影響全球金融市場震盪，第一季對上市櫃股票、債券ETF、及各類型基金等嚴謹執行停損機制風險管理，所執行停損實現損失約48.1億元，使損失除了反映於淨值之外，亦同步因實現損失而衝擊短期損益。

公司表示，雖然短期間投資績效和稅後獲利無法達成目標，但降低對未來市場變化不確定性風險。若排除3月下旬所完成現金增資35.26億元的影響，這次因市場性風險影響淨值單季降幅約為13％，降幅仍低於主要同業。截至第一季底淨值為396億元，淨值比仍在法定要求標準之上。

至於持有俄羅斯債券部位主要為俄羅斯公債，投資部位金額約55.6億元，佔三商壽總資產0.39％。目前已到期債息均全數透過保管銀行以美元收到，並未產生違約情況；針對俄羅斯債券降評風險增加，已於第一季對俄羅斯債券提列預期信用損失約7.5億元，相當於持有部位的13.5％，提列比率與同業相當。

至第一季底，三商壽平均負債成本率為3.42％。新契約保費收入年增21.5％，其中美元傳統壽險新契約保費表現亮眼，年增131％。投資型商品亦有23％的成長。展望未來，美元債券利率攀升，將有助於提升新錢投資收益率；隨著台美利差縮減，避險成本亦可望較去年減少，匯兌評價利益可增加外匯價格變動準備金存量及提升外匯損益，都有助未來營運表現。