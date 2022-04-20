墾管處珊瑚礁生態保育月20日起跑，除展出許多海廢藝術品外，還有超夯的「海廢排行榜開箱」打卡站。（謝佳潾攝）

墾管處珊瑚礁生態保育月20日起跑，除展出許多海廢藝術品外，還有超夯的「海廢排行榜開箱」打卡站。（謝佳潾攝）

墾管處珊瑚礁生態保育月20日起跑，除展出許多海廢藝術品外，還有超夯的「海廢排行榜開箱」打卡站。（謝佳潾攝）

近年環保意識抬頭，但海廢數量不減反增，據墾管處統計，近5年淨灘淨海的垃圾量從3355公斤增至3765公斤，為此，管處將今年的珊瑚礁生態保育月以低碳減塑為主軸，與民宿業者簽訂愛海宣言，讓減塑從旅遊做起，從日常實踐。

據墾管處統計，2017年淨海淨灘的垃圾量是3355公斤，2019年減至2367公斤，但2021年又增至3765公斤，當中以寶特瓶、塑膠瓶蓋居多，占56.4％，接續是吸管10％、外帶飲料杯6％、玻璃瓶4％、漁網及漁業用具2％，另22％為其他。

墾管處副處長許書國指出，從統計數據可發現，多數海漂垃圾與大家的生活習慣有關係，多數人習慣使用一次性用品、塑膠製品，導致垃圾無法從源頭減量，唯有改變習慣，也就是大家要習慣使用重複性用品、以及減量使用塑膠製品，才能達到垃圾減量的目標。

許書國說，恆春墾丁是觀光重鎮，結合旅遊宣傳低碳減塑最有成效，因此今年的珊瑚礁生態保育月特以此為主軸，與10家民宿簽訂愛海宣言，業者承諾減少提供一次性塑膠製品，如塑膠袋、旅行備品，以及不主動提供免洗餐具，並與房客一同做資源回收等，讓減塑從旅遊做起。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏表示，許多民宿業者都有意願響應環保旅宿的理念，雖然起初會被遊客喊不方便，但提倡環保是趨勢，相信時間久了大家都會習慣，目前有業者以住宿優惠鼓勵遊客自帶備品，已經有不少遊客慢慢養成習慣了。

墾管處表示，珊瑚礁生態保育月20日起跑，「你看見海廢了嗎？」海洋特展在遊客中心展出至5月31日，期間除有許多海廢藝術品外，還有超夯的「海廢排行榜開箱」打卡站，歡迎大家前來觀展兼打卡，一同將低碳減塑的環保理念傳播出去。