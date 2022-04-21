【旅奇傳媒/編輯部報導】每年四月是泰國新年也是宋干節（潑水節）登場的時間，雖然臺灣國門未開，但仍有許多思念泰國旅遊的朋友，一起打造了笑聲滿滿的慶祝活動！

▲繽紛多元的泰國節慶元素，讓社區居民增添許多旅遊期待。 圖：泰國觀光局／提供

日前，泰國觀光局攜手開新旅行社在泰國新年之間進行暖身活動，配合泰國過年宋干節，進入由洛桑管理顧問公司所管理的四個社區，包括新北市樹林區遠雄碧連天社區、新北市樹林區遠雄大學哈佛社區、桃園市八德區廣豐公園 NO.1 社區、桃園市中壢區竹風青田社區舉辦四場旅遊推廣分享會，介紹重新開放的泰國特色並且讓民眾對泰國有更進一步的認識。

▲一系列泰國相關活動，受到熱烈迴響。 圖：泰國觀光局／提供

為日後旅遊開放超前佈署，期盼國境解封後，泰國能成為台灣民眾旅遊首選。分享會安排各項活動，讓社區居民能夠實際參與，包括泰國最新旅遊資訊介紹，來趣泰北旅遊達人Ricky泰國祈福旗DIY教學，金牌泰拳教練泰拳有氧教學，傳統泰國服飾換裝拍照留念，還有美味健康的泰式甜點及飲料品嚐，得到大家熱烈的迴響，吸引超過200位社區居民報名一起同樂。

藉由活動更了解社區的族群及旅遊型態，更貼近民眾的生活，對於推廣泰國旅遊開啟了新的方向，就像是2022年的推廣標語，驚豔泰國開啟精彩新篇章。

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