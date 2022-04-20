有感於虐嬰、虐童事件頻傳，為展現零容忍的決心，台中市議員提案，針對有虐嬰、虐童的托嬰中心或幼兒園，應給予「最嚴厲之撤照處分」，在小組審查引發爭論，主席陳廷秀及教育局都認為不應將「撤照」納入文字、恐影響裁決權，但綠營多位議員認為此作法有宣誓效果，雙方爭執不休，現場氣氛一度火爆。

台中市日前接連發生麗喆幼兒園、華興托嬰中心幼童受虐事件，引發關注，議員江肇國、王立任認為，透過提案方式要求教育局，針對情節重大的托嬰或幼兒園給予最嚴重的撤照處分，展現議會對虐童、虐嬰零容忍的態度。

小組審查主席陳廷秀則強調，現在學校間招生競爭大，如果直接要求發生虐嬰、虐童情況就要撤照，可能會導致同業之間相互找資料、相互陷害的情況，業者間搞來搞去，到最後負責審查的教育局更是頭大，建議刪除「撤照」兩個字，讓教育局可依情況做出裁決。

議員賴佳微則說，提案上加註累犯或情節重大者，保留裁處彈性，盼透過這樣的作法，能提升幼兒教育品質與環境。議員林孟令、李中則認為，用提案要求針對虐嬰、虐童做出最嚴厲撤照處分，主要在於宣示效果，且不溯及既往。

議員林祈烽則說，市議會的態度就是對幼兒受虐零容忍，很多學校為了避免受裁罰，會去串聯其他家長、讓教育局綁手綁腳，且裁定單位要判定業者有無隱匿情況、有相對困難，透過議會提案力挺教育局。

提案到底要照案通過？或是送大會審查？議員各有不同看法，甚至一度引發不同意見的雙方爭論不休，現場氣氛火爆。教育局則認為，法令規定若情節重大者，可給予撤照、停招等4種處分方式，教育局一定依法處理，建議刪除「撤照」兩字。

經討論後，陳廷秀說，文字改為「依照法令予以最嚴厲之撤照處分」，照案通過。