從空拍機的鏡頭俯瞰，狹長的鄉道上，一大群信眾追著一頂轎子行進著，萬頭攢動，人龍綿延了幾公里遠；再轉換視角，把鏡頭拉向行走的人群，行列裡的人或已步履蹣跚，卻還是堅持著腳步往前邁；路邊迎駕的人群或是熱情地分送飲料、物資，或是虔誠地跪地，雙手合十、口中祈願地向轎子行禮。

初訪台灣的外國友人絕對會被這影像所震撼，這是在台灣每年一度的媽祖進香活動，農曆三月，許多媽祖廟會藉由進香的名義，走出宮廟，親近信徒，形成萬人空巷的局面，其中又以台中大甲媽與苗栗通霄白沙屯媽的進香最受矚目。Discovery探索頻道更將大甲媽遶境進香列為世界三大宗教慶典之一。2010年，文化部文化資產局登錄「大甲媽祖遶境進香」、「北港朝天宮迎媽祖」、「白沙屯媽祖進香」為國定的重要民俗。媽祖信仰也是世界非物質文化遺產，而台灣正是世界媽祖信仰的核心與重鎮。

眾人簇擁的轎子，裡頭安坐的是台灣的第一女神——媽祖。相傳在北宋年間成仙的巫女林默，原初只是中國東南福建沿海地帶漁民的守護神，但隨著經年累月的靈驗神蹟，媽祖的神性不斷擴張，演變至凡與「水」相關者皆能掌控，媽祖遂有水利神、農業神之名。自宋以來，皇帝冊封不斷，清初施琅平定台灣，上奏是得媽祖之助，康熙皇帝遂敕封為「天后」，得到官方的加持，媽祖信仰被推至高峰，更穩定媽祖信仰在台灣的根基。

媽祖信仰深入民間，每個時代都留下信徒虔誠為媽祖祝壽的影像。圖為1999年，信眾守在大甲媽祖遶境進香的途中。（外交部資料）

落地生根的媽祖信仰

台灣是個移民社會，早期來自泉州、漳州各地的移民祖籍認同強烈，為爭奪資源、求生存，百年來械鬥不斷，直到1860年後，分類械鬥逐漸平緩，移民落地生根，轉以認同台灣本土，當要設置村落共同信仰的主廟時，要推奉誰呢？漳州人拜開漳聖王，泉州人祀奉保生大帝，客家人崇敬三山國王，安溪人遵奉清水祖師，不斷受官方推崇的媽祖成了各方首選，清華大學人類學研究所副教授呂玫鍰解釋，跨越族群與地域，乃是媽祖成為漢人移民在台灣最主要信仰的原因。

媽祖信仰在漢文化圈有深遠的影響力，有漢人移居之處，多數供奉有媽祖的香火，各地的媽祖信仰也因移民的歷史背景發展出各自的特色。東南亞的媽祖多依附在宗親會館裡，台灣的媽祖信仰則是建廟，根據內政部統計，登記有案、主祀媽祖的廟宇超過1,000座。對於媽祖的稱呼，除了「天妃」、「聖妃」、「天后」等官賜的封號外，在台灣，我們會親暱地稱呼她為「媽祖婆」、「婆啊」、「姑婆」、「娘媽」等等，林姓的家族更喜歡親暱地稱她「姑婆祖」，中央研究院民族學研究所兼任研究員林美容解釋這些類親屬的稱呼，顯示台灣人與媽祖的親近程度，如同家族裡的長輩，任何事情都可以跟祂傾訴，許多孩子從小給媽祖收為義子等。

農曆三月「瘋」媽祖，更深層的意義是藉著進香移動，串起人、事、物的互動與連結。圖為2018年白沙屯媽進香的景況。（林格立攝）

氣質各異的媽祖婆

長年浸淫在媽祖信仰研究的呂玫鍰，聊到近年興盛的「媽祖遶境」，她指出，「進香」和「遶境」在傳統宗教脈絡中有非常不一樣的含意：過去「進香」是信徒隨著社區的廟宇前往祖廟或是歷史悠久的老廟上香，在香火關係上是一種下對上的關係。「遶境」則是神明巡視轄區的概念，並有淨化轄區帶給信徒祝福之意，是一種上對下的關係；然而，今日進香與繞境的意涵已被混淆，廟宇之間不強調香火位階關係，反而著重拜會或參香的平等聯誼關係。通常一地神明赴外地進香取回聖地香火之後，會在轄區內巡行遶境，分享福氣。

走過大甲媽和白沙屯媽的進香，呂玫鍰說起兩者各異的風格。台中大甲鎮瀾宮是台灣媽祖信仰的代表廟宇之一，每年一度的遶境進香是從大甲出發，路線貫穿台中、彰化、雲林、嘉義四縣市，以九天八夜的時間跋涉300多公里，到達嘉義新港奉天宮，與新港媽一起慶生，供信眾祝壽。

呂玫鍰點出，「大甲媽祖出巡的陣仗由報馬仔、頭旗、頭燈、三仙旗、開路鼓、大鼓陣等前導開道；中間有繡旗隊、哨角隊、三十六執士團、福德彌勒團、福德團、太子團、神童團、莊儀團等陣頭；最後才是媽祖大轎，由身穿清朝服飾的轎班人員扛抬，轎前後有轎前吹、涼傘、令旗及日月傘等護轎。這些隊伍陣仗均有豐富的象徵意涵，表現這位女神的神恩浩蕩與出巡時莊重華貴氣派。」

相較於大甲，苗栗通霄的白沙屯拱天宮則是村落型的廟宇，而白沙屯媽是信徒心目中最平易近人、聞聲救苦的慈悲媽祖。每年白沙屯媽要往北港朝天宮進香，全程徒步，約400多公里，而且無固定路線，旅途的行止與方向，全憑神明的指示。不固定的路線，增加外地信徒祈求、與媽祖互動的機會，應驗了「媽祖興外庄」的說法。近年進香媽祖大轎常主動鑽入市場、學校、鄉鎮公所、醫院等地，巡視與民生相關的地點，直接與信徒互動，白沙屯媽在信徒心中是如此的親切愛民，因此每年數萬人的追隨，路程上每一雙合十祈拜的手，每個人都有屬於自己跟媽祖的故事。

移動是為了連結

「基本上，進香活動是以在地神明的名義走出自己的地方，以連結外地的宗教、政治、經濟與人群等各種資源，建立並強化這些連結關係。」呂玫鍰解釋，換言之，進香藉由移動，建立廟宇神明之間的香火關係，也透過神與神、人與神的各項儀式活動，彰顯跨地域的人與人的連結。

早年參加白沙屯媽祖進香的信眾（稱「香燈腳」）都是在地人，今日九成以上均是外地人；白沙屯的進香路線不固定，加上腳程快慢不定，若要跟隨媽祖大轎行進（稱為「隨香」），並不是一件容易的事情。因此，信徒間流傳著「能走的，要等不能走的」，意指進香途中，大家要互相幫忙，互相照顧；過去進香常發生媽祖大轎轉頭返回走、或原地「行轎」，信徒解釋此為「等候跟不上的人」，是媽祖給予的教導指示。

白沙屯媽祖進香的路途中，一路上的飲食、住宿等，都來自信徒自發性地提供，呂玫鍰說道，這些捐助都請示過媽祖的神意，信徒們會擲筊詢問可不可以做？要準備多少數量？通常媽祖答應的，都會分送一空，不會造成資源浪費與負擔。近年進香團流行信徒自製「結緣品」（結媽祖緣的紀念品），如平安符、紀念小卡、吊飾、背包、鑰匙圈等，在途中分送有緣的信徒，或是在借宿接受幫助時，結緣品是小禮物，作為締結媽祖緣分的見證，也是人與人連結的體現。而即使心中的祈求已經實現且還了願，許多信眾還是每年來陪媽祖走一段，他們稱此是「與媽祖的約定」，是這樣的連結不斷的擴散，同時也把媽祖的慈悲與善念分享出去。

林美容則解釋，漢人社會的男神要展現其權力，是藉由大眾從四方來朝覲，以彰顯其威權；但媽祖則是藉由進香的移動，連結各處的資源，形成影響力。就像是漢人社會是男主外女主內的傳統，可是女人就厲害，女人很會串門子，走動在各親族間，連結交換資源，林美容生動的形容了漢人社會中女性的流動，因此媽祖的進香，像在一個個村莊間流動，串起連結，產生影響力，「媽祖信仰在台灣如此盛行，代表父系社會對女性生產力的肯認。」

媽祖信仰與台灣人的生活緊密連結在一起，廟埕是地方居民生活的重心。（莊坤儒攝）

走出自己的路

「回想台灣上個世紀，現代化的關懷下，高舉理性與科學的進步價值，相對於西方宗教，民間信仰被認為是落伍的、迷信的、功利的。」呂玫鍰說，但是她與我們說起2001年進行的白沙屯媽祖進香田野調查，那一年白沙屯媽進香回鑾的途中，不走西螺大橋了，大轎班隨著媽祖行轎的引導，涉水過濁水溪。在現場見證了歷史的一刻，許多人都問：「真的要下水嗎？」但是在地信徒領頭說：「免驚啦！媽祖帶路，安啦！」是這樣的「相信」，讓大家脫掉鞋襪，一個牽一個，一個幫一個，一步步踩過腳底流沙的河床。「當時在冰冷的溪水中，我感受到的是攜手同行的溫暖善意，在溪邊微風捲起的沙塵中，人人跪拜媽祖的真情流露，那情境之美，讓當場每個人都落淚。」呂玫鍰轉述當時的現場，「這也代表信仰已經進到每個人的心裡了。」

近年隨著台灣本土意識的提高，媽祖進香的活動也成為年輕世代「一輩子要體驗一次」的經歷。年輕人善用影像，記錄進香的每一個影格，顯現他們關注的重點已與老一輩的不同，學生們會跟呂玫鍰分享，路途中要品嚐的在地美食，進香旅程中，腳起水泡了怎麼處置。「這些年輕人，他們關心的是『我在這裡』、『我感覺怎麼樣』等內容。」用身體去體驗自己的文化，想了解這個社會，想看看其他的人如何生活，無疑地，是對自身文化自信的展現。

長年投身台灣本土研究的林美容則指出，早年本土文化一直被壓抑，直到1980年代本土化運動，對自己土地的認識與啟蒙才慢慢覺醒，「我的研究一直要提振台灣人對自身文化的了解，及對自身文化的自信心。」媽祖是台灣的第一女神，媽祖信仰已經跟台灣人的生活很緊密的連結在一起。其實不只三月瘋媽祖，台灣人一整年都在拜媽祖，許多媽祖廟本身就是一座博物館，保留了當時代的匠師手藝與歷史印記，民俗藝術如曲館、武館及陣頭也隨著媽祖信仰的興盛有了新的樣貌。她邀請外國朋友，來到台灣別忘了走進媽祖廟，參加一年一度的媽祖進香盛會，經驗台灣庶民生活和濃厚的人情味，體驗最台灣味的神人關係。

參加一年一度的媽祖進香盛會，能經驗台灣庶民生活和濃厚的人情味，體驗最台灣味的神人關係。(林旻萱攝)

本文作者:鄧慧純

(本文摘自《台灣光華2022.4》)