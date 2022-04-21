俄羅斯聲稱已成功試射「薩爾瑪特」（Sarmat）洲際彈道飛彈

0817:俄羅斯公開了一段錄影，說稍早試射了洲際彈道飛彈。

據BBC新聞網報導，俄羅斯總統普丁說，發射「薩爾瑪特」（Sarmat）洲際彈道飛彈，是要那些威脅俄國的人三思。不過，五角大廈說，那是「例行」試射，而美國先前已獲得適當知會。

烏克蘭空軍的米格(MiG)-29UB戰機。（達志影像/Shutterstock）

烏克蘭獲得必要零組件 多了約20架軍機可用

0730:美與盟友另類神救援 烏克蘭多了20架軍機抗俄

1名美國高級國防官員說，由於大批零組件湧入，如今烏克蘭空軍多了約20軍機可用。

不過，據CNN新聞網報導，這名官員並未具體說明，究竟哪個國家提供了相關零組件。這名官員周三說，美國和其他國家致力取得這些基輔所需要的零組件，好讓烏克蘭軍機能升空。

這名官員說，如今他們擁有的軍機比3星期前多。而就在1天前，五角大廈發言人柯比（John Kirby）才說，烏克蘭多了一些戰機。但到了周三，前述國防高官卻又改口說，基輔其實並未接受更多戰機，而是收到相關零組件，讓更多既有的戰機能恢復運作。