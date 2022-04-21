神基(3005)旗下子公司神基科技 (Getac)今天宣布與One Tree Planted建立合作關係。Getac將邀請其合作夥伴與客戶共同參與「Our Solutions, Your Success」活動，作為其2022年地球日永續發展計畫的一部分，實踐種植30,000棵樹目標。

受到來自公共安全、自然資源和環境保護領域客戶的啟發，此次合作由Getac與One Tree Planted雙方共同努力籌募資金，支持復育遭受毀滅性森林大火肆虐的生態系統。所有籌集的資金將直接運用於 One Tree Planted 的全球森林復育專案，以恢復氣候穩定，進而對永續發展產生影響。

神基投控暨神基科技董事長黃明漢說：「Getac善盡全球環境責任。我們透過核心技術研發團隊動能，執行流程創新，提升能源利用效率，並同時推動環保材料普及化。我們很高興能與One Tree Planted合作，鼓勵我們內外部利害關係人，一同落實環境保護。這樣的合作關係不僅與我們秉持減碳的方向一致，更期望藉此激勵社會，在保護地球上扮演積極的角色。」

One Tree Planted森林活動經理Ashley Lamontagne則言：「我們很感謝能獲得像Getac這樣熱衷於環境保育企業的支持。我們共同種植的每一棵樹木，都會為緩解森林野火與穩定氣候方面，創造長久益處。」

Getac的解決方案已獲得包含EPEAT、RoHS、REACH規範和ENERGY STAR多項綠色認證，幫助其他全球企業組織於環境層面，帶來正面影響，並同時提高業界標準。Getac期望朝著更具影響力的永續發展方向邁進，並引領其他企業同行。