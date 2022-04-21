勞動部去年起陸續開放印尼、泰國、菲律賓、越南移工入境，但是有部分僱主反應移工簽證作業緩慢且有申請限額。外交部領事事務局副局長周中興解釋，作業緩慢主因是部分當地仲介屢屢未依照勞動部所規定提交經當地國政府核驗的合格「檢核表」、申請文件未齊備、移工個人資料錯誤待補件等原因。

周中興說，駐外館處相關人員若有染疫確診情形，也會使得業務無法正常執行，簽證處理時間也會受到影響。

至於駐外館處每日移工簽證受理數量限額部分，周中興指出，目前相關駐外館處，除駐菲律賓代表處外，均無收件限額的規定。駐菲律賓代表處雖因配合辦公大樓人流管制措施而設有單日移工簽證申請收件量限額外，實際上該限額仍較實送件量高出甚多。

周中興指出，整體而言，目前外交部駐外館處處理外籍移工簽證實務作業，在遵守駐在國及我國疫情管控規定、考量各處作業能量以保持公平原則下，均全力以赴配合國內各界的需求。同時，也籲請國內雇主提醒所委託的國內外仲介公司備齊相關應備文件，並依照相關駐外館處的規定儘速送件。