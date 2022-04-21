國民黨立委廖國棟日前傳出辦公室有人確診，其後廖國棟PCR也從陰轉陽，住進台大醫院。今天立法院再度傳出有立法院助理確診，國民黨立委林德福辦公室助理被發現確診，林德福今天也未出席財政委員會甲動。

民進黨今天祭出甲動要讓《會計法》國務機要費除罪化修法送出財政委員會，國民黨也祭出甲動因應，林德福告知黨團不便出席。不過林德福昨天的快篩結果呈現陰性，今天將進行PCR檢測。