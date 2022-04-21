立院確診又增！藍委林德福辦公室助理染疫 13:482022/04/21 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委林德福。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委廖國棟日前傳出辦公室有人確診，其後廖國棟PCR也從陰轉陽，住進台大醫院。今天立法院再度傳出有立法院助理確診，國民黨立委林德福辦公室助理被發現確診，林德福今天也未出席財政委員會甲動。 民進黨今天祭出甲動要讓《會計法》國務機要費除罪化修法送出財政委員會，國民黨也祭出甲動因應，林德福告知黨團不便出席。不過林德福昨天的快篩結果呈現陰性，今天將進行PCR檢測。 前台東縣長吳俊立昨天驚傳確診 周玉蔻確診「這些人」3天內才剛受訪 李秉穎、卓榮泰全入列 #新冠肺炎 #台灣 #林德福 #辦公室 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘆竹南崁派出所淪陷 1名員警PCR採檢確診 10:182022/04/21 生活 彰化縣農業處已2人確診 員工驚呼：一起吃個飯就中鏢 10:442022/04/21 生活 偏鄉部落派出所簡陋、員警沒冷氣吹 花縣府撥190萬專款修繕 13:082022/04/21 社會 聯醫副總院長確診10人居隔 開會官員、議員皆匡列 10:392022/04/21 生活 演唱會確診＋1 中市員警確診 派出所58人快篩出爐 10:232022/04/21 生活 台中監獄1管理員確診 員工及收容人急快篩監所大清消 08:112022/04/21 社會 李妍憬確診新冠肺炎 曝吃「清冠1號」直呼：真的比較舒服 10:492022/04/21 娛樂 台北地檢8名法警確診 傳播鏈暫時未擴大 11:382022/04/21 社會 國務機要費除罪藍綠衝突中過初審 民眾黨：非常遺憾 10:572022/04/21 政治 陳朝平快評》立院遷址 游院長不可不慎 09:052022/04/21 快評 雲林＋14 龍鳳胎姊弟皆輕症 04:102022/04/21 地方新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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