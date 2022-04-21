無畏今年來市場動盪，投資人申購基金情形依舊相當熱絡，並且偏好積極和穩健型標的。以國內最大基金交易平台基富通為例，第1季股票型基金占申購總額6成以上，其次是平衡型占3成，反映本波回檔整理之際，投資人逢低布局意願提高。

觀察基富通平台第一季的熱搜基金，股票型前三大是貝萊德世界科技基金、摩根士丹利美國增長基金、安聯台灣大壩基金；而平衡型前三大則是安聯收益成長基金、安聯收益成長多重資產基金、聯博多元資產收益組合基金。

風險屬性偏保守的債券型基金，申購占比雖然降到1成以下，但指標性基金人氣不墜，熱搜前三大分別是聯博全球高收益債券基金、NN新興市場債券基金、摩根環球高收益債券基金。

基富通總經理王浩宇表示，今年來國際地緣政治衝突、美國聯準會升息、疫情反覆不定，造成金融市場波動劇烈。不過，基富通平台的基金申購仍維持高水準，顯示許多投資人洞燭機先，看準本波回檔機會，逢低分批布局。

因為就過去經驗，全球股市大致呈現「熊短牛長」。舉美股標普500指數為例，自1958年以來，熊市平均14個月，牛市卻長達64個月，時間為熊市的4.5倍；而且熊市平均跌幅為37％，牛市平均漲幅卻有181％，遠勝熊市。

王浩宇表示，有些投資人認為，只要熊市出場、牛市再進場即可，但熊市、牛市確立的時候，市場通常已經下跌或上漲超過20％，顯然為時已晚。最簡單的作法是，在市場震盪期間，持續定期定額投資，並搭配逢低加碼方式，較有機會跟上長期牛市的腳步。