烏克蘭總統澤倫斯基今天在與歐洲理事會主席米歇爾舉行的聯合記者會表示，歐盟計劃對俄羅斯實施第6套制裁方案；並表示，烏克蘭的「優先目標」是加入歐洲聯盟。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）說：「有關我們未來加入歐盟，對我國和人民力量而言是優先目標。我們的人民即使沒有武器，也願意捍衛國土，抵抗入侵的俄軍。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基今夜在社群網站分享他晚間演說的內容，他表示，他與米歇爾（Charles Michel）商討了歐盟協助烏克蘭的具體作法，尤其是提供防務、財務和實施制裁等方面的援助。

澤倫斯基說，他也與米歇爾討論到加強對俄制裁。他說：「目前歐盟正在研擬第6套制裁方案，而我們今天就是和米歇爾討論到這件事。我們要確保，制裁對俄羅斯戰爭機器和整個國家造成真正痛擊。」

他還說，他在整個談判中都強調，制裁的必要性並非因其本身為目的，而是一種「促使俄羅斯謀求和平的手段」。

澤倫斯基樂見歐盟研擬第6套制裁方案，但指出：「第6套制裁方案應將石油涵蓋在內，否則制裁將流於空洞，欠缺足夠力量。」