美國疾病管制與預防中心（CDC） 獨立的疫苗專家小組表示，他們不願意為普打第4針新冠疫苗背書，並呼籲美國應提出明確的疫苖策略。

在周三一場長達5個小時的會議上，該專家小組大致同意「反覆使用加強劑來預防感染，對於當前這一代疫苖來說，是一個不切實際的目標」。

該美國CDC預防接種諮詢委員會（ACIP）在預期的秋季爆發之前，討論美國的疫苗接種策略。這是自3月下旬，CDC批准為50歲以上人群接種第4針輝瑞或莫德納新冠疫苖，以及批准為12歲以上免疫系統不良者接種第五劑以來，該專家小組第一次召開會議。

ACIP小組成員Sarah Long博士表示，公衛機構應該放棄疫苗可以預防新冠病毒感染的想法，他們應該讓大眾知道，接種疫苖的主要目標是預防重症、住院和死亡。

Sarah Long博士是德雷克塞爾大學醫學院（Drexel University College of Medicine）兒科教授，她表示，對於這些目前可用的疫苗，我們不應該「妄想」這些疫苗可以預防感染、傳播甚至預防輕症，我們已經知道這是不可能的事。我們需要放棄對目前這些疫苖不切實際的想法，而把焦點放在預防重疾和死亡上。

她並批評CDC在未諮詢ACIP的情況下，就批准為年長者接種第4針，這個決定造成大眾的混亂，也可能導致加強針疲乏的現象。

根據美國CDC官員周三公布的數據，在這次冬季史無前例的Omicron疫情大爆發期間，對於免疫系統健康的成年人，接種3劑輝瑞或莫德納疫苗在預防染疫住院的有效性為79%，預防重症或死亡的有效性為94%，但在預防輕症的效果只有約為65%。

美國新興與人畜共同傳染病中心主任Beth Bell博士表示，要求人們每4到6個月追加一劑加強針，並不是一個可持續的公衛策略。這種做法可能削弱人們對疫苗接種的信心。現在兩針的基礎疫苗加上一針加強劑，對免疫系統健康的人已經提供足夠的保護力。

Bell博士是華盛頓公共衛生學院臨床學教授，她表示：「我只是非常擔心我們開會、考慮追加針劑，只為了越來越小的效果，然後給人的印象是我們沒有非常有效的疫苗接種計畫」。

美國兒科學會David Kimberlin博士表示，現在CDC應該採取更長期的疫苗接種策略，CDC應該清楚傳達，大多數美國人最初需要3劑疫苗，然後每年需要接種一次加強劑，以維持對重症的保護力。

美國食藥管理局（FDA）負責疫苗安全性和有效性的部門主管Peter Marks博士告訴FDA疫苖顧問小組，美國最晚必須在6月選擇新的疫苗配方，以便為秋季做好準備。

FDA疫苖專家小組成員表示，他們對反覆普打追加劑抱持懷疑的看法，除非有明確的數據顯示有必要這樣做來預防重症。Marks博士向委員會表示，我們非常同意，也認為我們不能像現在一樣頻繁地給民眾追加針劑，「我第一個承認，授權接種這個額外的第4針是權宜之計。」