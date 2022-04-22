美國有線電視新聞網（CNN）21日宣布，該公司3月底大張旗鼓推出的串流服務CNN+，將於4月30日關閉。

CNN+於3月29日隆重登場，被稱為CNN頻道史上最重要的發展之一，但上線僅一個月即告夭折。CNN+數百名員工，其中許多剛獲聘用，21日被告知公司已決定關閉該串流服務。

CNN商業頻道（CNN Business）報導稱，CNN前母公司華納媒體（WarnerMedia）本月稍早與競爭同業探索（Discovery）合併，組建華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）後，新的管理團隊做出了這項決定。

據「紐約時報」報導，CNN候任新總裁李希特（Chris Licht）在一份給員工的備忘錄中寫道：「今天的決定非常艱難，但卻是CNN長遠成功的正確決定。」

「它能讓我們重新集中資源，推進我們唯一關注的核心產品：進一步強化CNN的新聞工作及其身為全球新聞領導者的聲譽。」

李希特在備忘錄中還表示：「所有CNN+員工在接下來90天將繼續支領薪水和享有福利，以便在CNN、CNN數位（CNN Digital）以及華納兄弟探索家族其他地方尋找適合的機會。」

他補充說，未被公司其他部門吸收的員工，將獲得至少6個月遣散費。

CNN投資數千萬美元推出CNN+，並展開積極促銷活動，試圖打入美國競爭激烈的串流媒體市場。它還延攬其他新聞網的人才，包括前福斯新聞頻道（Fox News）主播華勒斯（Chris Wallace）。

先前的管理團隊對CNN+的願景，有違華納兄弟探索公司執行長札斯拉夫（David Zaslav）將公司所有品牌納入單一串流媒體服務的計畫。某些CNN+的節目最終可能會在該服務繼續存在。其他節目將轉移到CNN主要電視新聞網。

該公司稱，CNN+將按比例退還訂閱費給客戶。