Putin is hailing Russia's "liberation" of Mariupol after his forces completely destroyed during a two-month siege.



He told defense minister Sergei Shoigu to block off the Azovstal metallurgical plant, where the last Ukrainian troops are holed up, "so that a fly can't get in." pic.twitter.com/g2lNd44qXF — max seddon (@maxseddon) April 21, 2022

早前俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）向總統普丁（Vladimir Putin）報告最新戰況，兩人會議的影片曝光後，傳出過程中普丁表現得無精打采，一手緊抓桌緣、還不停抽動腳。仔細看，這位政治強人的氣色似乎不太完美，臉部和脖子略顯浮腫，不免再掀普丁罹患甲狀腺癌和心臟病的傳聞。

俄烏戰爭延燒至今邁入第60天，對於普丁發動這場戰爭的目的究竟為何，種種非理性的行為也加深外界對於他可能精神狀況異常，或是患有絕症等疾病的猜疑。事實上，普丁的一舉一動都是鎂光燈下的焦點，每每現身總能引起熱議，尤其體態、氣色的變化。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，週四俄防長向總統普丁會報戰果，表示已順利攻下烏克蘭港城馬立波。當時就有傳言稱普丁一聽相當滿意，馬上下令取消對烏攻擊。不過兩人開會的影片曝光後，消息人士分析，對於蕭依古捎來喜訊，普丁似乎沒有一絲歡喜，反而情緒沮喪。過程中含糊其辭，甚至一手緊抓著桌子邊緣，力量大到整臉蒼白。專家表示，「坐不住、又表現疲憊，心臟病的傳言恐怕是真的。」

「這不是一個健康的普丁會有的樣子，她幾乎無法好好坐在椅子上，而且臉和脖子看上去明顯臃腫，可能是服用甲狀腺藥物的副作用。」

根據外媒引述俄媒Proekt的報導指出，普丁定期會給兩名耳鼻喉科醫師問診，據悉其中一位是甲狀腺癌的權威醫師，到2020年為止，雙方已碰面至少35次。