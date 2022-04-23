脂肪是組成身體構造的重要成份之一，雖然大家聽到脂肪就好像和肥胖劃上等號，而時常有許多求診者來門診，要求把身上妨礙外觀的肥胖部位使用抽脂的方法移除，去之而後快。

●脂肪有6大功能

當然，脂肪過多會影響身體健康和外觀，但其實脂肪也是人體很重要的營養素之一，是身體活動的主要熱量來源，並且有以下的主要功能：

1.儲存大量熱量，維持體溫

2.保護體內臟器

3.分泌瘦體素(leptin)抑制攝食

4.調節膽固醇、維生素D製造

5.維持神經訊號正常傳遞

6. 傳遞細胞訊息。

●好處1：處理傷口、改善外觀的好材料

其實，自體脂肪對於整形外科來說更是一種處理傷口及改善外觀的好材料！

自從2001年，美國加州大學的研究人員從抽脂得到的脂肪中分離出脂肪幹細胞後，脂肪的運用就進入了一個新的里程碑。

在以前抽脂後得到的脂肪，不外乎就是醫療廢棄物都是進行丟棄，但自從脂肪幹細胞的發現後，這些被視為糞土的脂肪都變身為黃金了！

根據許多研究指出，脂肪幹細胞可減少組織炎症反應、促進血管新生、具有免疫耐受性。而且取得容易，培養時又可得到數量多的幹細胞，使得脂肪幹細胞在再生醫學的運用與研究一日千里。

●好處2：自體脂肪能促進傷口癒合

目前我們也常在不易癒合的慢性傷口中植入患者自體脂肪來促進傷口癒合可以得到不錯的治療效果。另外，自從衛福部2018年9月正式通過「特定醫療檢查醫療儀器施行或使用管理辦法」後，治療慢性傷口更可以使用脂肪幹細胞來治療難癒合的慢性傷口及嚴重燒燙傷病人。

脂肪在醫美的運用更是廣泛，醫師經常使用抽取的自體脂肪，在經過處理後填充於軟組織缺損的地方：例如，凹陷的疤痕、沾黏的組織，來改善疤痕的品質及外觀。臉頰、眼窩、夫妻宮等臉部的凹陷也可以回填自體脂肪改善外觀。

對於不滿意乳房大小、產後乳房萎縮又不想使用乳房假體模型的女性，自體脂肪隆乳也是一個選項。在眼袋手術後，除了移除多餘的眼袋脂肪之外，以「精密的脂肪移植槍」回填自體脂肪解決惱人的淚溝問題也是自體脂肪的運用之一。

●好處3：「奈米」脂肪用在醫美療程

除了自體脂肪及脂肪幹細胞的運用外，對於脂肪的處理，現在有了更精緻化的處理，可以將脂肪以特殊的器材將脂肪乳靡化，也稱為「奈米」脂肪。

臨床上我們使用這些「奈米」脂肪來治療臉部細皺紋、促進皮膚年輕化及改善黑眼圈，如果混合在自體脂肪移植，也可以增加移植脂肪的存活率。

再生醫學是整形外科發展重要的一部份，而脂肪在其中扮演極重要的角色。由於脂肪的取得相對簡易，因此不論自體脂肪移植或脂肪幹細胞治療都是整形外科治療慢性傷口及改善外觀的利器。