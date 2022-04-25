國內疫情嚴峻、本土確診案例數直線上升，台股今日重挫400點，防疫概念股成為盤面焦點，口罩、清潔族群成為短多避險選中的標的，毛寶(1732)強鎖漲停板49.85元，至13:00，超過7000張搶著要買；康那香(9919)放量飆漲逾8%；恆大(1325)、南六(6504)均站穩盤上。

國內疫情嚴峻，原訂每天下午2點召開的指揮中心記者會，今早突然通知延後，待專家會議討論結束後，另行發布記者會時間，預計為下午4點半過後。行政院長蘇貞昌昨晚拍板，同意朝縮短隔離天數及縮小匡列範圍的政策方向，指揮中心今找來各地方政府、學者專家開會，討論實際天數、相關配套等。

美國升息、大陸疫情封成，電子期4月營運恐受到拖累，近期開始陷入整理，再加上台灣疫情增溫，資金撤出後，轉進相關的防疫股，口罩、清潔用品也受到短多點火，個股紛紛上漲。不過，分析師提醒，不少個股股價將領先基本面，因此股價恐領先疫情見頂而拉回，後續若股價出現轉弱跡象，就算是疫情持續升溫，操作上仍宜應獲利了結出場。