新北市動保處日前接獲動保團體通報，永和區民眾未取得合法特定寵物業許可證，私下進行家貓繁殖，並將仔貓以每隻3萬5000元出售，並將訊息刊登在刊登網路，動保處22日聯合警方與動保團體一同前往該民眾家中，現場查獲3隻成貓、1隻仔貓，經查該民眾私自繁殖販售貓事證明確，動保處依據動物保護法及動物傳染病防治條例規定，裁處13萬元罰鍰。

動保處表示，現場查獲的陳姓販售人為33歲馬來西亞人在永和區租房，共飼養1公1母布偶成貓，均未絕育，以及另一隻已絕育英國短毛貓，其中布偶貓產下3隻仔貓，他坦承以3萬5千元要賣出布偶幼貓，已收取5000元訂金，貓咪雖然照顧得很好，但未取得特定寵物業許可證，私下繁殖及販售貓已經違法動保法；他表示，自己是在6年前才到台灣定居，並於去年開始飼養布偶貓，因為對台灣相關法規並不熟悉，所以才會觸法，對此感到相當懊悔。

動保處提醒，以往非法繁殖場動物數、規模都屬大量，這案屬家庭式家貓繁殖販售樣態，擅自販售自家犬貓仍會依法裁罰，民眾在網路上購買寵物，需確認是否有特定寵物許可證字號，請務必再仔細詳查該幼犬幼貓的寵物登記資料，寵物來源場許可證字號及母犬（貓）晶片號碼，可至特定寵物業管理系統(https://reurl.cc/yejoka)利用「商用特定寵物來源追溯」查詢及「合法寵物業者名單」查詢功能，可馬上知道該寵物來源是否合法。