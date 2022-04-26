太平警分局太平派出所員警。（台中市太平警分局提供）

台中太平區1位40多歲的詹姓婦人平日有晨運及遛狗習慣，總是帶著3隻愛犬以雪橇式溜狗；不料日前凌晨3點多出門運動溜狗，忽然1隻流浪貓從眼前經過，引起狗兒的騷動，結果竟將詹女拉倒在地拖行，雖女子緊握繩索未讓犬隻失控脫逃，但自己卻倒地受傷，所幸太平派出所員警巡邏經過發現，除通知消防人員前來救護並協助安頓3隻狗兒，事後婦人非常感謝警方熱心協助。

太平警分局太平派出所巡佐王振偉、警員戚碩杰日前凌晨3點多巡邏巡經太平運動公園周遭，忽然看到遠方有女子倒臥人行道上手還牽著3隻中型犬，當時夜深人靜四下無人，員警見狀趕緊上前協助，原來是婦人深夜溜狗不慎遭狗兒拉倒在地，王、戚2員見婦人手腳擦挫傷，隨即通知消防人員前來救護，後因婦人倒地約20多分鐘，有輕微失溫及血糖偏低狀況，要轉送附近醫院檢查，但又心繫愛犬無人照料。

同為愛狗人士的王姓巡佐身同感受，允諾將狗兒牽回婦人家安頓並由鄰居暫時照料，這時婦人才放心前往醫院檢查，所幸身體無大礙。

詹姓婦人表示，自己平日有晨運習慣，都會牽著3隻愛犬在公園散步，當時忽然有隻流浪貓從前方經過，造成狗兒騷動，因衝勁過大造成腳步踉蹌倒地，所幸員警發現並即時協助，否則自己也不知道會在人行道上待多久，實在非常感謝人民保母的熱心協助。