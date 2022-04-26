一名女網友發現有車亂停在她的公司門口，車牌後4碼還是「0978」，音近於「我就機車」，讓她看了更無言。（翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

一名女網友26日上班時，發現有輛轎車擅自停放在公司鐵捲門前，還移走他們寫上「已出租請勿停車」的立牌，讓她氣炸搬出3台冷氣室外機及1台洗衣機，卡在該車的側邊。照片曝光後，火速掀起網路熱議，紛紛搬板凳，求原PO更新後續。

這名網友26日中午暴怒在臉書社團《爆怨公社》發文，稱公司在鐵捲門口擺上立牌明示「已出租請勿停車」，卻仍有一位車主貪圖方便，擅自移走立牌，大剌剌將車輛停在公司門口，也未留下電話供聯繫，公司出入口被擋死，使得他們整日無法外出工作。

原PO表示，報警處理後，警方僅說這屬私人土地，無法開單舉發，他氣不過最後只好搬出3台冷氣室外機及1台洗衣機，分別擺放在該輛白目轎車的後方與右側，同時以紙板留言放在該車的擋風玻璃上，最讓他哭笑不得的是，該輛轎車的車牌後4碼為「0978」，音近於台語「我就機車」，彷彿解釋了車主亂停車的原因。

原PO留言給車主。（翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

文章曝光不到1小時，火速吸引近5千位網友看熱鬧，不少網友驚呼該輛轎車實在臉皮超厚，原PO的反制也很霸氣，紛紛表示要搬板凳，坐等後續，「求後續」、「真的978」、「要鑽孔固定才對~」、「拜託 要更新後續 好想知道」、「這種人真的很自私！」、「好人一生平安。 78人一生倒霉」。