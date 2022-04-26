日本國土交通大臣齊藤鐵夫今天在內閣會議後記者會表示，關於北海道知床半島海域發生觀光船失聯事故，國土交通省已開始對全日本所有旅客船業者實施緊急安全檢查。

這起船難發生在4月23日下午，一艘載有26名乘客與船組員的觀光船失聯，至今已知11人罹難、15人下落不明，相關單位正持續搜救中。

日本富士新聞網報導，緊急安全檢查基於海上運送法實施，針對業者有沒有在船舶出航前進行檢查，及是否對船舶進行設備檢查維護等，由中央確認相關文件是否完備並聽取業者說明。

中央政府將在黃金週長假啟動的28日前，完成這次的緊急安全檢查。

產經新聞報導，齊藤說，對於這起船難，將努力貼近乘客家屬心情，提供充足的資訊。另外，國土交通省已從25日起針對全日本旅客船業者展開緊急安全檢查。

齊藤補充說，除了針對這起船難的船公司實施特別監察外，跟這次船難一樣營運未滿20噸小型旅客船等的業者，國土交通省已實施緊急安全檢查。

在日本三景之一「松島」附近營運觀光船的「松島繞島觀光船企業組合」負責人說，他們每天都在努力不要發生像這次這樣的事故。

這名負責人說，雖然這起船難現階段尚未造成遊客取消松島預約行程，但可以聽到來訪觀光客提到「這裡的船安全嗎」等疑慮。

沖繩時報報導，沖繩綜合事務局運輸部25日已發函縣內約420處辦公室，要求徹底進行檢查與安全管理。

福島放送（KFB）報導，東北運輸局已決定對福島縣內營運旅客船等業者，實施緊急檢查，內容包括多高的浪及怎麼樣的天候停止出港，及確認一旦發生事故後如何協助乘客避難等。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110426