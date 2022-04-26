合歡山公路旁草叢被人放置太陽能唸佛機。（截自臉書《中橫路況交通資訊站》影片）

最近超夯的九天玄女竟降落合歡山？近來有民眾到鳶峰停車場觀星，黑暗中竟傳來陣陣唸佛聲，直呼「毛毛的」！警方獲報上山調查，順利逮到「兇手」，原來竟是「太陽能念佛機」，而且還一次2台，分別被放置在鳶峰和翠峰的路邊草叢。

員警先在海拔2700多公尺的鳶峰路段找到第一台唸佛機，後來又在2300多公尺翠峰路段找到第二個，並在念佛機背面發現學會名稱與電話。去電詢問，學會表示，他們並未派人將太陽能唸佛機放置在合歡山上，可能是民眾熱心推廣拿去放。目前警方將2台唸佛機以遺失物處理，先代為保管。

臉書《中橫路況交通資訊站》分享該唸佛機影片並發文「聽著…聽著…洨編又有一種快降肉的Fu惹，謝謝派出所員警在九天玄女駕到前拆除。」，並呼籲「請還給高山寧靜的環境」。

眾多網友看了也紛紛回應：「我在鳶峰路邊聽到，以為是⋯⋯，都沒人，會嚇死」、、「原來是這個啊，之前在鳶峰整個晚上都聽到這個，心想誰那麼閒，晚上在山上放這個音樂」、「徒步環島山區傍晚趕路時，曾經被聲音嚇到過；原本快沒精神的我，突然為之一振」、「下農地很常見，晚上在燈光昏暗的地方散步都會被嚇到」、「下農地很常見，晚上在燈光昏暗的地方散步都會被嚇到」、「曾經跑步被嚇過，四下無人，經過聽到說話聲音，那時5點多快天黑了，然後又在納骨塔附近，整個人褲底一包」。