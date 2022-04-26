中央流行疫情指揮中心大幅放寬檢疫規範，唯獨機組員仍採高強度管理。桃園市機師職業工會指出，機組員採取執勤防疫泡泡，無論是個人防護或外站的管理，機組員染疫風險遠低於一般入境旅客，現階段也遠低於國內一般民眾，2年來確診率不到萬分之3，工會多次反映降低檢疫措施無果，擬號召700名會員與家屬包圍疫情指揮中心抗議，直到獲得政府具體承諾改善為止。

機師工會指出，國內航空機組員自2年前疫情開始，即已採取執勤防疫泡泡模式，一落地外站即全程要求執行高規格防疫措施，包括配戴口罩、手套、護目鏡、清消等，抵達外站機場後，由防疫專車直接移送至外站旅館進行檢疫，使用一次性房卡，直至下次再次執勤前，完全不得離開房間。

在此模式下，已超過2萬班次、超過數10萬人次於外站停留，機組員的確診率僅約萬分之2到萬分之3左右。對比現在的國內疫情，機師工會直言，「航空機組員根本就目前全台疫情風險最低的一群人！」

機師工會說，現在連確診者、與確診者有密切接觸者，在指揮中心最新放寬的防檢疫規範中，不僅已經可以「1人1室」隔離，更是最短僅需隔離3至4天，即可解除隔離、甚至自由外出搭乘大眾交通工具、工作、採買等。但早已低至幾乎可以忽略的機組員，即便完全未確診，仍需在打滿3劑疫苗後且符合更加嚴格的「1人1戶」資格，才得返家，並維持5天的居家檢疫。

機師工會批評，3000名機師2年多來淪為載貨的「非人化工具」，完全缺乏生活，身心狀態不斷惡化，工會至今已提出2次嚴謹的調查向指揮中心與主管機關反應，卻連機師工會長期不斷反應難以就醫問題，至今仍然無法完全解決。自去年底至今，已傳出3起猝逝悲劇，因難以就醫而延誤治療導致罹患癌症的案例近日更是頻傳。

機師工會表示，若指揮中心無法在近日內立即研議、具體承諾對上述完全不符合比例原則、不符合邏輯與科學依據的機組員防檢疫措施進行改善，已有超過700名機組員或其家屬，表達願意配合工會發動抗議，工會近日將正式規劃發動集體行動，號召包圍指揮中心抗議，直到獲得政府具體承諾改善為止。