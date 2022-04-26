Gogoro與完美移動等台灣新創公司宣布透過SPAC模式赴美掛牌，知壹資本創始人暨CEO張正皓26日指出，台灣新創公司赴美SPAC不要只期待向台灣投資人進行募資，要一開始就打好國際資金的人脈關係，尤其對接金融機構的法人關係。

SPAC(Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司)在美國資本市場已運作20多年，疫情期間美國貨幣政策大寬鬆導致資金氾濫，SPAC作法被拿出來用於「圈錢」，也獲得實際的回應，根據統計，2020年共有248家SPAC在美國資本市場上市，累計募資達833.35億美元，首次超越傳統IPO上市模式，到了2021年，美國SPAC的IPO數量高達613家，總募資額更創下1,623.94億美元新高。

此一熱潮也吸引亞洲的新加坡和香港跟進。永堅資本執行董事郝偉傑表示，近年資金大量湧入SPAC，明星企業與創辦人參與者眾，從結果證明，SPAC作為資本市場的一種「創新型IPO工具」可說是成功的。

張正皓給予台灣新創企業赴海外融資四點慎重建議：一、開始構想SPAC的前期，就要想要對接海外資金、國際金融機構的連結，不要自我設限於台灣的資金或金主，要做好國際法人關係（IR）；二，要先有「對標」的企業，最好是行業裡的主流企業和他們的資金，這樣能為台灣的新創企業提升地位；三、前兩個作法，只要是有利於未來二級交易市場的流通，避免太過冷門的結合；四、上架SPAC之後的股價表現也是重點，「上市之後才是真正的開始！」

張正皓曾輔導投資港美股IPO項目已有64個，其中SPAC項目就有17個，在亞洲有「SPAC操盤王」之稱。他和台灣分享SPAC的成功之道，主要程序有兩項：一是先募集資金「造殼」，另一則是尋求有營運前景的未上市公司，再將之併購。根據他的經驗，SPAC能作到成本低、時間短、確定性高等三大優勢。

儘管市場熱潮不息，郝偉傑提醒，歷史證明任何一種模式的迅速成功，肯定會伴隨著「投機主義者」的到來，參與SPAC的國際機構、金主對於企業的選擇，也會提出更專業的要求。