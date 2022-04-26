板橋男在家吃牛排被噎住 臉發黑命危送醫搶救 22:212022/04/26 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋一名男子在家吃牛排被噎住失去生命跡象，送亞東醫院搶救。（中時資料照 劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區文化路一段一處大樓民宅，晚間發生遭食物噎住意外，一對夫妻在家享用牛排，丈夫疑似遭牛排卡在喉嚨窒息，消防獲報趕到現場，發現男子臉部呈現黑紫色、已失去呼吸心跳，緊急送往亞東醫院搶救中。 板橋重機自撞分隔島 騎士噴飛數公尺昏迷送醫身亡 不爽被叭屁孩撂人助陣砍傷外送員 狼狽遭逮畫面曝 #牛排 #噎住 #在家 #板橋 #吃牛排 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網拍偽造小黃卡疫苗貼紙 警於新北板橋逮1男 20:292022/04/24 社會 張宏陸辦公室主任吳亞蓁黨內初選 邀立委林靜儀站台 18:052022/04/18 政治 板橋林家花園修繕 招標9次終發包 04:102022/04/22 地方新聞 板橋男PO網賣偽造小黃卡 檢方諭知3萬交保 18:412022/04/25 社會 世界地球日謝國樑拜訪在地設計師 盼年輕人在家鄉創業 18:442022/04/22 生活 徐乃麟確診在家緊盯《衝衝衝》 罕曝心聲：別說我輸不起 19:332022/04/26 娛樂 《半導體》聯發科蔡明介號召淨零碳排 盼科技達永續宜居 09:232022/04/22 財經 呼吸困難才能送醫 確診男怒在家等死 04:102022/04/25 生活新聞 台北Ｗ飯店搶攻母親節市場 蛋糕甜美出擊 21:592022/04/19 生活 徐乃麟確診！親曝身體狀況 在家隔離中 16:202022/04/23 娛樂 北市推6~12歲兒童居隔2方案「在家照顧不接觸」家長可外出 20:212022/04/24 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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