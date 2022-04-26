新北市板橋區文化路一段一處大樓民宅，晚間發生遭食物噎住意外，一對夫妻在家享用牛排，丈夫疑似遭牛排卡在喉嚨窒息，消防獲報趕到現場，發現男子臉部呈現黑紫色、已失去呼吸心跳，緊急送往亞東醫院搶救中。

板橋重機自撞分隔島 騎士噴飛數公尺昏迷送醫身亡
不爽被叭屁孩撂人助陣砍傷外送員 狼狽遭逮畫面曝
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