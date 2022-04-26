潘若迪無厘頭的答題，讓徐乃麟好氣又好笑。（華視提供）

曾國城（左）、張文綺首度挑戰兩人主持的模式。（華視提供）

綜藝大哥徐乃麟在23日確診新冠肺炎，目前在家隔離只能缺席本周《天才衝衝衝》的錄影，在得知上周的高收視率後，開心表示，「疫情期間，跟著我一起在家收看天才衝衝衝，開心又解悶！」最後還笑說：「忠實觀眾就知道，我願玩服輸，別再說我輸不起了！」城

華視熱播17年的綜藝節目《天才衝衝衝》，上周六收視率衝出無線四台收視冠軍，平均收視達1.25（四歲以上平均收視），超過71萬人次觀看，在25-49歲年齡收視率更高達1.47。收視最高點1.58落在「雙字版接龍TEMPO」環節，其中潘若迪的表現更是令人哭笑不得，他在首輪遊戲中一聽到曾國城丟出題目「沉魚」，就立馬接答「字典」，讓下一位許明杰瞬間傻眼，愣在一旁完全接不下去。

最荒唐的是，潘若迪在聽到「三民」後馬上接「海誓」，讓嘉賓笑說：「若沒有字幕還以為遊戲增加難度變成雙字台語版」，最後他在聽到「馬來」後第一反應的接話「閨秀」，太過不合理的回答讓他自己都感到羞愧想要離場，徐乃麟則是被氣到大喊：「是馬來西亞！」接二連三的荒謬過程卻充滿十足「笑」果，更是讓本集達到收視高點！網友就直說：「潘老師真是太有趣了，希望集集都可以看到潘老師的神反應。」

主持人徐乃麟和助理主持徐凱希接連確診新冠肺炎，今（26日）首次由曾國城與張文綺主持，張文綺說：「覺得有一夜長大的感覺，因為之前都有城哥、乃哥兩位大哥在，所以得知今天只有我一個人和城哥主持時，緊張到前一天還打電話問製作人有什麼需要注意的，很怕表現不好，但有這次的經驗讓我更知道主持什麼樣的感覺，也希望觀眾可以看到我的進步。」最後更不忘對徐乃麟、徐凱希溫情喊話：「謝謝我的搭檔們，我們缺一不可，每位主持人都有自己的重要位置，期待我的兩位搭檔，趕緊康復回來。」曾國城則表示，「文綺今天應該可以感受到跟平常助理主持或是做效果的感覺有很大不同，所以今天應該是很好的機會教育。