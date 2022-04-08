鼓鼓5月將在高流舉辦演唱會。（相信音樂提供）

鼓鼓（呂思緯）將於5月7日在高雄流行音樂中心舉辦「聽到請回答Connecting…」演唱會，一直很想為演唱會寫專屬之歌，雖然高雄簽票會延期，但想給歌迷驚喜的鼓鼓，在演唱會前一個月搶先釋出巡演同名主題曲〈聽到請回答〉。他透露在北流演唱會結束後，看見工作人員將欣賞完演唱會的感觸寫成歌詞，因此得到創作靈感，2個小時就譜寫完成，他說：「〈聽到請回答〉詞有點哀傷、求救的歌，但旋律比較歡快，是經過北流演唱會後，當大家迷惘時，都能知道該往哪一條路走才會有該走的答案，希望不管是我或是聽到這首歌的人，都能在新的起點找到新的方向。」

〈聽到請回答〉這首充滿能量的全新單曲，闡述你我生命歷程所會遭遇到的各種關卡，童年、青春期乃至出社會，滿載搖滾能量的〈聽到請回答〉，由曾入圍金曲獎最佳專輯製作人獎的黃少雍操刀製作，黃少雍與鼓鼓是過往玩團的夥伴，也終於在這首歌，有了首度正式的音樂作品合作。MV也找來玩團的朋友一起組band演出，並以幽默的方式呈現生活的小插曲，像是頭髮卡吹風機、洗澡時忽然沒水、電腦當機，總會遇到不如預期的情況，都能以正面心態面對。

距離高雄演唱會倒數，但鼓鼓上月底因身邊舞者確診，他雖第一時間前往醫院進行PCR檢測、結果為陰性，但之後仍根據指揮中心的防疫規定，執行10天的居家隔離加上7天自主健康管理，目前仍在隔離的鼓鼓，雖無法參與日前練團，仍緊盯練團進度，做好萬全準備，希望在演唱會上呈現完美演出。此外，他原訂4月9日高雄簽票會新的日期，請密切關注鼓鼓官方粉絲專頁。「聽到請回答Connecting…」巡迴演唱會門票可於ibon售票系統搶購，更多相關資訊可關注鼓鼓及相信音樂官方臉書、微博、公眾號。