群創(3481)董事長暨執行長洪進揚指出，雖然戰爭、大陸封城干擾，對價格及供應鏈都造成負擔，但整體產能擴張速度遠比過去低很多，他認為，未來5年產能成長只有1％多一些，相較過去6到7％，供給上減少很多，但需求上各家都發展出新的運用，相信未來12或18個月，會比過去更好。

對於第二季、第三季面板景氣，洪進揚表示，因為戰爭、封城，導致面板價格低位運行是事實，整體產能擴張速度遠比過去降低很多，但在需求上面，不像過去各面板廠只針對在電視、NB等單一產品，現在有浮空影像、AR眼鏡等創新應用，這樣的長尾效應會把很多的這個供給會分流出去，相信未來12、18個月會比過去更好。

總經理楊柱祥表示，世界工廠因為疫情而被影響，顯示「異地備援」就很重要。慶幸群創在台灣有異地備援，也就是所謂閉環生產，原料進來做成成品出去，排除掉向供應商外購而面臨運送的干擾及阻礙等問題，且有一定數量的模組產能供給電視、車用等產品，供應鏈上跟友廠相比更有優勢，也顯示垂直整合重要性，能把效率做的更好。