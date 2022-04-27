印尼政府27日宣布，當地2022年首季FDI(外人直接投資)金額，若按貨幣印尼盾來計算，年增31.8%，主要是因為外資大量投資各式資源項目的後續加工產品。

印尼政府統計，2022年前3個月的FDI急速攀升至147.2兆印尼盾，約102.2億美元。其中，新加坡、香港以及中國是最大外資來源。同時，不包括銀行以及石油天然氣項目，外資投入印尼國內資源的金額，同時也大增28.5%至282.4兆印尼盾。

印尼政府預估，通常來說資本支出在下半年會比較明顯，故樂觀期待這些投資金額還會增加。印尼物產豐富，吸引外資紛紛來搶資源，不過，2020年通過的外資投資簡化法，應該也是吸引外國人的另個主因。

印尼自2020年起停止鎳礦出口，並鼓勵外資在當地蓋廠，冶煉這些關鍵工業金屬。以目前最夯的電動車來說，印尼政府積極涉獵的企圖心也不言而喻，就是想要利用各種資源來發展不同的產業鏈。

此外，對於尚未加工的鋁土礦以及錫金屬，印尼也下達禁止出口令。過去幾年以來，印尼一直大張旗鼓表示，特斯拉正考慮在印尼興建電動車電池廠一事。不過，這家電動車大廠卻是很低調，不願發表什麼意見。