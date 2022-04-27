散戶券商羅賓漢（Robinhood）周二宣布，由於在去年快速擴張後出現「職位與職能重疊」的情況，公司將大舉裁員約9%，受此消息打擊，周二羅賓漢盤後股價大跌逾5%。

羅賓漢執行長Vlad Tenev周二在官網中發布這個裁員消息，預計約9%的全職員工將受到影響。

截至去年12月31日，羅賓漢的全職員工約為3,800人。該公司拒絕就確切的裁員人數提供更多細節。

執行長Tenev表示，為了改善效率、提升速率，並確保我們能對客戶不斷變化的需求迅速做出反應，我們認為裁員是正確的決定。做出這個決定並不容易，但這是經過深思熟慮採取的行動，以確保我們能繼續實現我們的策略目標，並進一步實現我們推進金融民主化的使命。

該公司排定於周四盤後發布第一季業績。Tenev在官網發布消息裡並未提及業績相關的訊息，僅表示羅賓漢資產負債表上的現金超過60億美元。

該公司先前公布截至去年12月底，其資產負債表上的現金和約當現金為62.5億美元。