日前一名俄羅斯士兵的妻子「大方」鼓勵丈夫強暴烏克蘭當地女子，來滿足生理需求，通話內容被烏國家安全局(SBU)所截獲並將其公布網路，引來大批網友灌爆留言區，痛批「最冷血伉儷沒有之一」。如今傳出該名俄士兵羅曼(Roman Bykovsky)已在烏東城鎮伊久姆（Izyum）被逮，此消息也被烏總統辦公室主任顧問阿雷斯托維奇（Aleksey Arestovich）所證實。

The Ukrainian forces catch the rapist - Roman Bykovsky , he is a Russian soldier! https://t.co/bKJkQGpTKe — Langley2😷 (@Langley02_) April 27, 2022

現年27歲的俄士兵羅曼(Roman Bykovsky)是一個孩子的爸，過去服役於知名聯邦國民警衛隊司令部（ODON），更代表第108空中突擊旅級戰鬥隊參與克里米亞戰爭。然而，早前流出一段刷新網友三觀的通話音檔，關於他請示正妹妻子奧爾加(Olga Bykovskaya)是否能與烏克蘭當地女子發生性關係，羅曼表示「所以我不用跟妳報備嗎？」接著電話另一頭傳來「什麼都別告訴我，只要戴好保險套…」

赤裸的對話內容被公諸於世後，網友一面倒向批評夫妻倆極度偏差的價值觀。近期從烏總統辦公室主任顧問阿雷斯托維奇（Aleksey Arestovich）傳出最近消息，證實該名俄士兵羅曼已在烏第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）的城鎮伊久姆（Izyum）落網，至於俄當局堅決否認此為「假消息」。