前高雄市長韓國瑜在臉書呼籲政府開放唾液篩檢，因鼻腔篩檢容易弄痛孩童，採取無痛的唾液篩檢較好。國民黨立委馬文君也在臉書呼應，馬文君說，在國外唾液檢測早已廣泛使用，且價格不高，政府應該要跟上腳步，也可充足篩劑需求。

馬文君說，現在快篩一劑難求，不少孩童必須常常接受採檢，現有的鼻腔採檢方式容易感到疼痛，不少幼童在採檢當下被嚇得嚎啕大哭，看在父母眼裡，害怕孩子染疫風險，又得讓家中寶貝忍受疼痛做篩檢。

馬文君指出，其實在歐美國家早就開放唾液篩檢的方式，而且面對Omicron病毒用唾液篩檢似乎比鼻腔採檢更準，台灣除了「戳鼻子」，也可以用唾液檢測；畢竟鼻腔採檢，民眾必須忍受將異物深入鼻腔深處，產生對異物感到不舒適與疼痛感，不僅讓許多人對篩檢心生恐懼，更會產生逃避篩檢，或篩檢不確實到位，許多長者老人都不願意配合，更何況一般孩童一定萌生抗拒、抵死不從。

馬文君以馬來西亞為例，大馬民眾大都用唾液檢測 ，一份售價新台幣35元到120元，價格也不高，使用較為簡單，也比較不具侵入性，其實在國外唾液檢測早已廣泛使用，政府應該要跟上腳步，也可充足篩劑需求。