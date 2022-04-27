隨著疫情升溫，每日確診人數陡增，因應即將而來的報稅期間，財政部即將宣布，全面延長報稅期間1個月，從原本的5月1日到5月31日，延長至6月30日。

根據財政部統計，綜所稅653萬個人申報戶、營所稅99萬家企業申報戶適用。