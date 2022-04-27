確診爆不停！報稅期延長1個月 全面到6月30日 19:182022/04/27 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部即將宣布，報稅期全面延長一個月，到6月30日。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著疫情升溫，每日確診人數陡增，因應即將而來的報稅期間，財政部即將宣布，全面延長報稅期間1個月，從原本的5月1日到5月31日，延長至6月30日。 根據財政部統計，綜所稅653萬個人申報戶、營所稅99萬家企業申報戶適用。 隔離卡到報稅 財政部允展延1個月 羅東新增5個垃圾定時清運點 5月1日起試辦6個月 #報稅 #綜所稅 #營所稅 #申報 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 臨櫃報稅 前三天可預約取號 17:442022/04/27 財經 隔離卡到報稅期限 可展延 04:102022/04/27 財經要聞 職場友善育兒 基隆港教保中心8月營運 04:102022/04/27 地方新聞 《稅收》因新冠完成無法報稅 財部延長期限 17:292022/04/26 財經 遠距上班 留意勞工權益法規範 11:332022/04/27 財經 台股又跌400點 財長：國安基金密切關注 11:332022/04/27 財經 確診激增 財部：受隔離者報稅期限展延至6月底 17:162022/04/26 財經 學甲西瓜減產、品質不受影響 西瓜節照常登場 15:032022/04/27 寶島 高估車資＋誤導消費者 澳洲重罰優步2,600萬澳元 04:102022/04/27 全球財經 報稅季到 留意三大新制 04:102022/04/27 投資理財 台中永續低碳大會考又來了 6月底前挑戰拿百萬禮券 12:442022/04/27 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。