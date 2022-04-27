財政部高雄國稅局表示，為紓解5月報稅人潮及避免群聚染疫風險，今年我國強化報稅預約服務，各地區國稅局同步開放「網路」及「電話」預約臨櫃服務，民眾可預約「次三個工作日」洽辦網路申報或所得查調服務，並於預約時段內報到，將優先受理申報服務。

各地區國稅局自今年4月28日起，提供民眾查調110年度所得資料服務，今年5月1日因適逢假日，5月2日才開始受理臨櫃網路申報服務，所以今年4月25日起提供預約4月28日所得查調、4月27日起可預約5月2日網路申報，每日有四個時段任選。

舉例來說，5月2日即可預約5月3日、4日、5日臨櫃報稅服務，惟各時段預約名額有限，請民眾提前安排。

民眾若無提前預約，當日欲臨櫃報稅的民眾，也可以利用網路「線上取號」，查詢國稅局叫號進度後規劃行程，減少現場等候時間。

今年財政部電子申報繳稅網站提供「現場報稅預約」服務，民眾可以選擇需洽辦國稅局，並選擇服務類別及時段，即可完成預約。

此外，財政部免付費服務電話也提供語音預約報稅服務，民眾撥打免付費服務專線進入預約語音流程後，只要輸入欲前往報稅單位的郵遞區號前三碼，即可完成快速預約服務，省時又方便。