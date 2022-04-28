部分職務重疊 羅賓漢宣布裁員9％ 03:112022/04/28 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 線上券商羅賓漢（Robinhood）宣布裁員9％，著手削減在2020年初業務快速成長時增添的職位。執行長泰內夫（Vlad Tenev）表示，疫情期間公司員工由700人大增至3,800人，人員快速增加導致部分職務重疊。羅賓漢預計28日公布業績。 新竹市＋7公布足跡 足跡重疊外縣市確診個案 港股早盤跌406點 險守21000點 #羅賓漢 #職務 #重疊 #裁員 #線上券商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中＋7 市府即日開設社區篩檢站 04:102022/04/10 地方新聞 街口胡亦嘉報喜 迎娶美嬌娘 04:102022/04/04 金融．稅務 大陸電商京東裁員 部分單位砍3成 04:102022/03/29 產業財經 陸網路監管寒冬 阿里再縮編 傳達摩院裁員三成 04:102022/04/21 產業特刊 《港股》嗶哩嗶哩裁員 科技股嚇挫、恆指大跌 11:282022/04/19 財經 網路界大佬又有變動 丁磊卸任網易傳媒所有職務 04:102022/04/27 全球財經 遏止疫情防控不力 上海市紀委監委通報懲處2起典型問題 19:402022/04/07 兩岸 《國際產業》要裁員瘦身 羅賓漢盤後下挫逾5% 16:102022/04/27 財經 網企裁員一波波 小紅書傳砍兩成 04:102022/04/22 全球財經 台中高中生酒吧嗨玩染疫 驚人Ct值曝 病毒量超高 20:032022/04/05 生活 陸規範中小學入學報名個資 嚴禁蒐集家長職務與收入 12:452022/04/01 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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