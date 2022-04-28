線上券商羅賓漢（Robinhood）宣布裁員9％，著手削減在2020年初業務快速成長時增添的職位。執行長泰內夫（Vlad Tenev）表示，疫情期間公司員工由700人大增至3,800人，人員快速增加導致部分職務重疊。羅賓漢預計28日公布業績。