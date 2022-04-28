致伸(4915)今舉行線上法說會，公司預估第二季度營收將呈現雙位數的年成長率，主要受惠於新產品的推出。估第二季度獲利也將呈現雙位數的年成長率，營業利益率優於去年同期。致伸今年資本支出約在26~27億元。致伸第一季營收178.94億元，單月、單季雙創同期高，第一季合併自結稅後每股盈餘約新台幣1.23元，法人預估今年營收上看30億美元，全年營收相當樂觀。

致伸董事長梁立省表示，產品技術是公司成長的命脈，未來致伸的技術重心在於三合一，也就是整合聲學，視覺和人機介面。未來的世界是走向智能化，也就是由人的服務轉向系統、雲端服務；在此智能化的趨勢，更突顯感知科技的重要。在三合一的領域中，致伸相當有信心。致伸在1980年就已經切入視覺領域，大家可能不知道第一台200萬畫素的相機，是致伸做出來的。至於聲學，則是在2013年底併購了Tymphany，目前持股約72%，該公司具有高端的聲學技術。至於人機介面，致伸在鍵盤和滑鼠更是累積了30年的經驗。

梁立省表示，致伸的市場策略將朝價值勝於量，今年的營收達相當規模，在達到該規模之後，致伸不再盲目擴大營收規模，而是更重視毛利率提升。例如，某大客戶的營收過去占致伸比約6成，而現在約降到15%，這樣的調整，也是因應提高毛利率的政策。致伸開發新客戶的標準，要有領先市場的能力、高度成長性，產品的毛利率是好的，關係是依賴的。例如，致伸的某警用相機供應商，在美國市場占有率約7~8成，就是一個例子。希望未來中實性客戶在致伸的營收占比能達5成。

而在財務目標上，梁立省表示，獲利改善指標有三，毛利率、ROE和EPS，未來都會明顯改善。

製造布局方面，梁立省表示，過去的生產基地主要在大陸，但地緣政治和人工成本上揚壓力下，致伸陸續到泰國及捷克建立生產基地，3年前在泰國開始生產，目前有3個廠房，今年泰國出貨較去年翻倍，目標在2024年大陸產能降到5成，其他移到泰國和捷克等地。此外，致伸擴大在台投資，在新竹竹北興建廠房並成立先進實驗室、產學育成中心與新產品製造中心，將增設智慧化產線，主要生產少量多樣的產品，如先進電動車駕駛輔助系統的安全監控模組、智慧物聯網及其應用模組等。梁立省也承諾，年底前致伸在北美生產基地會確定地點，建立後除了配合T公司(指特斯拉)外，也會擴大到其他的產品線。