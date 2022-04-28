財政部今日舉行開徵記者會，根據統計今年全國房屋稅開徵件數總計916.18萬件，稅額834.54億元，較前一年904.72萬件與809.89億元，增加11.46萬件，年增率1.27％；稅額增加24.65億元，成長3.04％。

六都房屋稅開徵稅額占全國總開徵稅額比率近8成，與2021年相比件數增加最多是台中市，增加1.92萬件，成長比率1.7％；稅額增加最高為台北市，增加7.6億元，年增率4.95％。

《稅收》關稅法部分條文修正草案三讀通過 今年稅收明朗
北富銀繳稅優惠好貼心 刷富邦卡享最高24期0利率
#稅額 #增加 #年增率 #房屋稅 #開徵