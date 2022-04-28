房屋稅開徵六都占比達８成 台中市件數成長最多 16:282022/04/28 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 房屋稅開徵六都占比達８成 台中市件數成長最多 。(圖/翻攝自Google街景) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今日舉行開徵記者會，根據統計今年全國房屋稅開徵件數總計916.18萬件，稅額834.54億元，較前一年904.72萬件與809.89億元，增加11.46萬件，年增率1.27％；稅額增加24.65億元，成長3.04％。 六都房屋稅開徵稅額占全國總開徵稅額比率近8成，與2021年相比件數增加最多是台中市，增加1.92萬件，成長比率1.7％；稅額增加最高為台北市，增加7.6億元，年增率4.95％。 《稅收》關稅法部分條文修正草案三讀通過 今年稅收明朗 北富銀繳稅優惠好貼心 刷富邦卡享最高24期0利率 #稅額 #增加 #年增率 #房屋稅 #開徵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連兩季移轉增長減速 Q2移轉拚量增有難度 16:492022/04/26 財經 繳稅大戰開打 信用卡回饋火力全開 04:102022/04/26 投資理財 隔離卡到報稅 財政部允展延1個月 04:102022/04/27 財經焦點 報稅季將至 台灣Pay優惠拚場 04:102022/04/26 投資理財 所得稅繳納 延長至６月底 04:102022/04/28 財經要聞 《金融》綜所稅5月開徵 金融機構祭優惠搶客 15:102022/04/26 財經 安永報稅教戰 留意產創、所得稅法異動 04:102022/04/28 專題周報 首季房貸、土建融增加餘額 雙創同期新高 19:542022/04/26 財經 法外貿銀：資金嚴重外流已威脅台灣經濟 03:112022/04/28 財經 《運動彩券發行條例》修正草案通過 增加虛擬運動賽事標的 13:272022/04/28 政治 3月份電力景氣指數 全國產業用電量年增率3.32％ 17:502022/04/26 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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