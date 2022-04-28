動滋券加碼方案懶人包。（體育署提供）

教育部體育署推出的運動振興抵用方案「動滋券」，500萬中籤民眾目前領券人數150多萬，抵用使用人數67萬左右，為了鼓勵中籤民眾積極使用，體育署將推出動滋券加碼方案，中籤民眾只要今年5月31日前將原動滋券500元全數抵用完畢，即可加碼200元動滋券。

體育署運動產業及企劃組組長劉姿君表示，為了鼓勵民眾儘早抵用以擴大振興成效，推出「抵用完畢，加碼兩百」方案，將採二階段發放，中籤民眾若於4月30日前將動滋券500元全數抵用完畢者，將於5月2日獲得加碼的200元動滋券，屆時會發送簡訊通知；5月31日前將動滋券500元抵用完畢者，將於6月2日獲得加碼的200元動滋券。

劉姿君強調，雖然提出加碼方案，但不是人人有獎，加碼券總發放份數為100萬份，且發完為止，抵用方式與原動滋券相同，可上動滋網查詢，為了避免增加兌換負擔，加碼的200元動滋券，仍使用同一個QR CODE做為認證。

體育署除了推出限期抵用完畢加碼方案，亦將配合紓困振興條例展延期間、職棒賽程及體育活動旺季，規劃延長抵用至今年8月31日止，並持續透過擴大區域合作與結盟等方式，提升振興效益，鼓勵民眾持動滋券進場以實際行動力挺健身場館業者及中華職棒、P.LEAGUE+及T1 LEAGUE等職業賽事。