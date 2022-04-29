威鋒電子(6756)今日舉辦法人說明會，第一季每股賺4.23元，創下歷史新高，也是首度每股賺逾4元，展望第二季，威鋒表示，上海封城對於第二季多少有影響，對於第二季持審慎樂觀態度，惟威鋒依舊對自家營運相當有信心，除預估未來幾年Type C都會20~25%的成長外，USB4年底也會力拼營收占比1成。

威鋒第一季合併營收9.84億元季成長4%、年成長36%，單季淨利2.89億元、季成長17%、年成長56%，每股盈餘4.23元，創下歷史新高。單季毛利率53%，相較去年第四季減少1個百分點，但相較去年同期大增12個百分點，今年毛利率目標也維持原定的52%正負一到二個百分點。

產品部份，財務長陳鴻文預估，儘管未來對於PC市場看法相對保守，但威鋒將優於市場平均值，未來幾年Type C都會20~25%的成長，這會是未來幾年威鋒穩健成長的基石。至於USB4在生產上也面臨很大的挑戰，但在過去1~2季中陸續替客戶做了許多修正，目前占比還在5%以下，希望今年年底可以力拼10%，隨著客戶量產的進度，相信是非常有機會。

威鋒副總許錦松表示，USB4 現在現在越來越普及，包括蘋果的M1處理器、英特爾Tiger Lake以及接下來的AMD Rembrandt外，甚至連後續蘋果M2，也可望採用USB4，蘋果產品向來有相容性的傳統，一旦一項產品導入，接下來其他產品也有機會陸續加入。威鋒在USB4具有先行者優勢，領先消費性hub IC同業，讓生態系把威鋒的產品當成先行測試的選擇，一旦測試沒有問題，客戶就會快速導入市場，讓其變成市場主流。

陳鴻文表示，2022年挑戰性增加，主要來自於市場通路資金緊縮，通路廠對於前景備加保守，再者就是大陸封城問題，目前對多家大型PC廠已經造成影響，但相信陸續在4月後會明顯改善。

展望第二季，陳鴻文坦言，上海封城對於第二季多少有影響，相信PC相關產業都會面臨該狀況，整體來說，威鋒對於第二季持審慎樂觀態度，預計第二季營收會比第一季差，但優於去年同期，再者，上半年會比去年同期好，整個往上走的趨勢不變，加上新品推出，對營運也是加分。

產能部分，陳鴻文表示，台積電在大筆投資上多集中先進製程，熟成製程相對是少，威鋒產品除USB4是採用28奈米外，其他多落在 55/80/85/90奈米，但確定今年會拿到更多產能，威鋒自代工夥伴的支持 一定會優於同業，威鋒代工合作主要為台積電(2330)以及大陸供應商。

另外，有法人提出問題指出，聯發科(2454)搶進USB控制晶片領域，對威鋒是否有影響，對此，威鋒表示，聯發科投入的是主控端Host，但威鋒做的是Device端跟hub端，且聯發科會以手機整合的USB晶片為主，兩者並不相同，且聯發科做的好，威鋒也會跟著受益。