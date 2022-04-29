今年以來房價上漲未見停歇，據最新公布的信義房價指數顯示，全台都會區第一季房價季漲4.1％、年漲14.7％，連二季年增率超過14％，其中新竹年漲幅44.6％最為驚人，去年同期單價不到每坪25萬、今年已近36萬，過去一年來幾乎以每個月每坪單價漲1萬元的速度在飆漲。

信義房價指數顯示，自2017年第一季房價年增率轉正開始，房價漲幅呈現「仰角上攻」，2020第三季起年增率突破6％，2021年第三季起突破10％，去年第四季起連續二季房價年增率均逾14％。

以個別都會區來看，與上季相較，除了桃園微幅修正外，其餘五個都會區均呈上漲；與去年同期相較，雙北以外漲幅明顯強於雙北市台北市年增幅約在9％、新北12％、桃園14％，台中、高雄各17％、21％，值得注意的是，擁有高所得科技業買盤支撐的新竹，過去一季漲了近11％、過去一年漲了44.6％，房價漲幅格外驚人。

新竹房價的漲幅又相當集中在房市交易熱絡的新竹市、竹北市，尤其以屋齡20年內、有車位的的電梯大樓主流產品最明顯。

信義房價指數顯示，2020年第一季新竹平均單價不到每坪22萬元，約與鄰近的桃園房價水準相當，不過2021年第一季已漲至每坪24.9萬元，今年第一季更達35.9萬元，過去一年間新竹房價不僅大幅超越桃園，過去一年間平均單價幾乎以每一季上漲2～4萬的速度飛漲。就有士場人市戲稱，過去一年，在新竹蛋黃區擁有一間房，幾乎以每天1萬元的速度在增值。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，過去一年房價上揚，反應了市場對通膨的憂慮，資金布局房地產市場，不過全球進入升息循環、國內打炒房政策的推動，房市再往上推升的動能已有限。