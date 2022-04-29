五一黃金周長假期前夕，A股在4月最後一個交易日上揚。上證指數29日收漲2.4％，連漲3日，重返3,000點大關，兩市成交合計增逾15％至人民幣（下同）9,650億元。總結本周，滬指累計跌1.29％，總結4月，滬指累跌6.31％，深成指累挫9.05％。

香港信報報導，上證指數早段反覆，曾低見2,968點，跌7點或0.24％，政治局會議提出加大宏觀政策調節力度的消息刺激下，午後漲幅顯著擴大，以接近全日高位收市，收報3,047點，漲71或2.41％，成交額為4,404.23億元。

深成指開盤後靠穩，午後買盤增多，高見11,029點，漲401點或3.77％，全日收市報11,021點，漲392點或3.69％，成交額為5,246.05億元。

滬深300指數報4,016點，漲95點或2.43％，創業板指數報2,319點，漲91點或4.11％。

各類股全線造好，有色金屬、化工、石油、房地產股漲逾4％，電力、鋼鐵股漲逾3％，金融股漲逾2％，煤炭、水泥股靠穩。